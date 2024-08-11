本週操盤筆記：美國CPI、已開發國家GDP與中國經濟活動數據
鉅亨網新聞中心 2024-08-11 21:50
本週美國即將公布的消費者物價指數 (CPI) 是一週焦點，因為市場仍在等待關於降息的更多資訊，另外，多位聯準會官員即將發表演說，也引發關注。非美地區中，英國、歐元區和日本等主要已開發經濟體將發表一系列 GDP 更新數據，紐西蘭央行將發布利率決議，而中國將有多項經濟數據發布。
本週操盤筆記 (0811-0817)
1. 美國降息預期觀察
官方將密切關注 7 月的美國消費者物價指數 (CPI) 數據，以確認通膨正在進一步朝著正確的方向發展，特別是在人們普遍預期聯準會將在下半年降息的情況下。
最新的標普全球美國 PMI 數據顯示，7 月銷售物價通膨進一步降溫，顯示消費者物價通膨正向聯準會 2% 的目標靠攏，支持聯準會努力降息。
本週需要觀察的其他數據包括零售銷售、工業生產、建築許可等相關報告。
2. 已開發國家 GDP 數據
在對美國經濟衰退的擔憂日益加劇的情況下，市場將依據各國第二季 GDP 數據來研究成長狀況，包括英國和歐元區的初步更新。
根據 PMI 數據，預計英國、歐元區甚至日本的成長狀況將較第一季有所改善。同時，根據 PMI 數據，預計英國第二季經濟擴張將略有強勁，而就業成長狀況將在 2024 年下半年初有所改善。
儘管最新的 7 月 HCOB 歐元區 PMI 數據顯示歐元區經濟在 2024 年下半年初陷入停滯，但預計歐元區第二季 GDP 也將呈現正值。
3. 中國經濟數據
中國本週將發布多項經濟活動數據，包括將於週四發布的工業生產和零售銷售數據。官方工業生產數據將在 PMI 數據 (包括國家統計局和財新調查) 之後受到審查，這些數據表明與服務業相比，製造業相對疲軟。
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