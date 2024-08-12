數發部：微軟資料中心開始提供服務 助力台灣AI發展
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-12 17:11
微軟 (MSFT-US) 與數發部聯合舉辦的「DevDays Asia 2024 亞太技術年會」今 (12) 日盛大登場，數位發展部部長黃彥男致詞指出，微軟的資料中心已經開始在台灣提供服務，助攻台灣產業利用 AI 進行數位轉型。
黃彥男表示，微軟在台灣數位產業扮演重要角色，台灣產業、政府與微軟一直以來也都有密切合作，且數發部已經爭取到百億的國發基金投資 AI 新創產業，包含 AI 生態系的投資、輔導與人才培育，將攜手微軟推動 AI 產業發展。
台灣微軟首席執行長陳慧蓉指出，持續與台灣政府攜手進行數位轉型計畫，累計至今已經培育 20 萬的數位人才，過去一年再成功培養 5 萬名 AI 人才，未來將持續推動產業轉型與人才媒合。
至於資料中心方面，陳慧蓉則說，基於客戶隱私，雖然不能透露台灣資料中心的進度，不過他強調微軟將持續提供客戶最佳的解決方案。台灣微軟總經理卞志祥補充，台灣微軟資料中心是龐大、複雜的架構，是多點、高容錯、區域樞紐等級的資料中心，並非單一時間點開放。
卞志祥進一步指出，資料中心的落地有幾個使命，首先是針對一些高度管制的產業，如金融、醫療及電信業等，需符合政府法遵法規，透過資料中心支持這些產業發展；第二個是資料中心有極短的網路延遲，例如可導入工廠產線，提供即時資訊的互動；最後，資料中心可提供大型系統上雲、資料備援等服務。
此外，微軟也透露，台灣已經有超過 7 成選擇微軟 AI 服務並以導入上線。卞志祥說明，目前涵蓋製造、零售、金融、醫療、教育以及電信等產業都有導入，百工百業在生成式 AI 的應用蓬勃發展，產業在運用生成式 AI 時也時常擦出新的火花，產生新的應用，微軟身為平台供應者，在這個過程中也可以學習到非常多的相關知識。
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