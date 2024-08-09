美銀分析師：美股拋售尚未突破關鍵水準

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-09 22:20

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美國銀行 (BAC-US) 分析師 Michael Hartnett 表示，全球金融市場的動盪尚未達到足以令人擔心的經濟「硬著陸」程度，但倘若標普 500 指數跌破 200 日移動均線，美股就會再暴跌 10%。另外他也預估，除非人工智慧 (AI) 大型股獲利亮眼，否則下半年股價將步履蹣跚。

儘管標普 500 指數自 7 月中旬的歷史高點下跌約 6%，但該基準指數仍維持在約 5,050 點的 200 日移動均線上方，而美國 30 年期公債殖利率並未跌破 4% 。

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Hartnett 在一份報告中寫道：「能夠讓華爾街從軟著陸轉向硬著陸的技術水準尚未被打破。」他補充說，投資人對美國經濟衰退的擔憂操碎了心，但對聯準會 (Fed) 降息的預期意味著，他們對股票而非債券的偏好並未因市場暴跌而結束。

過去一個月，全球市場動盪不安，因為投資人擔心 Fed 降息過於緩慢，無法及時避免經濟衰退。不過，標普 500 指數在周四公布就業市場降溫速度比預期慢後開始反彈，該指數本周迄今僅下跌 0.5%。

Hartnett 表示，下一個需要關注的技術水準將是費城證券交易所半導體指數的 200 日移動均線，以及追蹤大型科技股的交易所交易基金 (ETF)。他今年對股市的態度更為中性，此前在 2023 年股市反彈期間一直看空美股。

Hartnett 也重申他的觀點，即投資人應會在 Fed 首次降息時拋售，他預估 AI 產業的贏家將在下半年「沉潛」，直到獲利回升。