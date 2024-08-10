Google面臨勁敵？後起之秀Perplexity不容小覷

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-10 02:00

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英國《金融時報》(FT)周五 (9 日) 報導，人工智慧 (AI) 搜尋新創公司 Perplexity 今年迄今的月營收和使用量均已成​​長 7 倍，擴張態勢強勁。隨著 Perplexity 的商業模式轉向廣告，Google(GOOGL-US)在搜尋引擎領域的主導地位或將受到更多威脅。

據悉，以近一個月的銷售額推算，Perplexity 今年的營收將達到 3,500 萬美元，是年初預估的 7 倍。

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Perplexity 商務長 Dmitry Shevelenko 受訪時表示，去年一整年，其 AI 搜尋引擎共完成了 5 億個問題的工作量，而到今年 7 月，僅在一個月之內，就處理了約 2.5 億個問題。

報導還指出，Perplexity 近期已獲 2.5 億美元的新一輪融資，包括軟銀、Vision Fund 2 在內的知名風險投資公司均有參加，公司估值已從 4 月的 10 億美元提升至 30 億美元。

據了解，Perplexity 於 2022 年 11 月由前 Google 實習生 Aravind Srinivas 推出，主要透過 AI 大模型生成回答，得益於回答內容品質高，成為成長最快的生成式 AI 應用程式之一。

值得注意的是，出於成本考量，Perplexity 並沒有自研的 AI 大模型，主要採用的是 OpenAI 等多家公司的 AI 模型系統。

與 Google、OpenAI 等科技巨擘相比，Perplexity 認為其優勢在與速度和專業。Shevelenko 表示：「涉及到 Perplexity，我們的用戶和團隊只考慮一件事：一個讓你的問題得到解答的地方。競爭使我們更專注。」

一直以來，Perplexity 主要透過用戶訂閱獲利，但近日，該公司宣布將在下月底前在其平台上引入廣告。

Shevelenko 對此表示：「與 OpenAI 不同，我們一直都知道我們主要的獲利動力將是廣告。為了讓 Perplexity 成為開放網路中的有用產品，需要有良好的商業模式來發布關於世界的新事實和更新的事實。」

有觀點認為，隨著 Perplexity 將商業模式由訂閱轉向廣告，Google 在搜尋引擎領域的主導地位或將受到更多威脅。

不過，Perplexity 目前在資料收集技術上存在爭議。有媒體在 6 月時發文控訴 Perplexity 在生成回答時未經許可抄襲、爬取網站內容和數據的行為。