美股拋售潮後 高盛分析師：科技股與小型股又有吸引力

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-09 20:34

‌



高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset management) 基本面股票客戶管理全球主管 Luke Barrs 表示，美股拋售消除市場上的「大量泡沫」，讓一些科技股和小盤股又變得有吸引力。

Barrs 受訪時表示：「我們現在聚焦的是：我們是否可以買入一些精選的科技股和小型股，利率正常化應該對這些仍被低估的資產類別非常有幫助。」

‌



由於投資人擔心美國未來會出現經濟衰退，美股在過去一個月大幅下跌，標普 500 指數下跌 4.6%。不過在數據顯示上周初領失業金人數創近一年來最大降幅後，本周美股主要指數反彈。

美國銀行 (BAC-US) 策略師 Michael Hartnett 說，市場動盪尚未突破暗示經濟硬著陸的水準。

Barrs 表示，他們仍在削減大型雲端服務供應商 (即「超大規模企業」) 的一些部位，因為它們的股票估值過高且行業競爭日益激烈。