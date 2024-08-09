美國經濟衰退擔憂刺激Fed下月大幅降息？經濟學家：只會降息一碼

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-09 20:08

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根據外媒周五 (9 日) 公布的最新調查顯示，絕大多數受訪經濟學家認為美國聯準會 (Fed) 只會在九月降息一碼 (25 個基點)，這與華爾街一些大行認為下次會大幅降息的意見相左。

具體來看，調查中有近五分之四的經濟學家預估，Fed 會在 9 月 17 日至 18 的貨幣政策會議上將利率下調一碼至 5%-5.25% 區間，其餘經濟學家則抱持與華爾街大行相同看法，認為 Fed 會大幅降息。此外，調查預測中值顯示，Fed 在會議前緊急降息的可能性僅有 10%。

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在美國公布 7 月遜於預期的非農就業報告後，市場開始質疑 Fed 決策者降息步伐太慢，有需要採取激進行動 (降息) 的必要性，其中原因是 7 月失業率升至近三年來最高水準，觸發經濟衰退指標的「薩姆規則」(Sahm Rule)。7 月非農就業報告出爐前兩天，Fed 依然宣布維持利率不變。

包括摩根大通 (JPM-US) 和花旗集團 (C-US) 在內的一些華爾街主要銀行在上周的就業報告公布後改變預測，預估下個月降息兩碼 (50 個基點)。更廣泛的來看，期貨投資人的反應是，預料 Fed 到今年底將降息 100 個基點，下個月將降息兩碼。

也有分析師認為，Fed 在 9 月降息兩碼後，此後每次會議都會降息一碼，今年總共降息 100 個基點。

然而，這份調查報告中經濟學家的共識是，Fed 將在 9 月、11 月和 12 月以及 2025 年第一季的貨幣政策會議上選擇幅度較小的一碼降息。這 51 位經濟學家是在 8 月 6 日至 8 日接受調查的，當時全球股市出現了拋售潮。

就業市場相當穩固 軟著陸仍有望

Fed 官員將就業成長降溫視為經濟放緩的跡象，但並不意味著經濟衰退。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 本周一表示，美國經濟成長繼續保持在「相當穩定的水準」；舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 在同一天演講表示，美國勞動市場雖然放緩，但「相當穩固」。

根據調查，有 60% 的受訪者認為美國就業市場穩固但有所走軟，另有 24% 的受訪者認為就業市場明顯走弱，但可能會穩定下來，其中只有 16% 的人預估未來會出現大量失業。

儘管最近市場動盪，經濟放緩，但 69% 的受訪者預測美國將實現軟著陸，不會出現衰退，另外 10% 的受訪者認為，如果 Fed 採取迅速、積極的行動，美國將實現軟著陸，只有 22% 的人預測會出現衰退。

Fed 不會緊急降息 市場反應過度

至於在貨幣政策會議期間採取行動 (降息)，高達 46% 的多數經濟學家認為，只有出現信貸市場失靈和流動性問題等衝擊才會發生。

牛津經濟公司 (Oxford Economics) 首席美國經濟學家 Ryan Sweet 表示，要求大幅降息的呼聲過頭了，是下意識的反應。從歷史上看，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 只有在出現明顯的負面經濟衝擊或數據比目前更糟糕的情況下，才會在兩次會議之間降息，甚至降息幅度超過一碼。

Wolfe Research 首席經濟學家 Stephanie Roth 表示：「我們認為金融市場可能迫使 Fed 降息，但除此之外，我們認為上周的數據不足以成為理由 。金融狀況很重要，Fed 可能被迫幫助取消緊縮——但這不是我們的基本情況。」