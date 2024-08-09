Expedia盤前股價飆逾10% 上季亮眼業績勝過需求預警

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-09 19:37

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旅遊網站智遊網集團 (Expedia Group) 股價周五 (9 日) 美股盤前大漲近 10%，此前該公司最新財報表現優於華爾街分析師，提振投資人信心，不過和其他旅遊公司一樣釋出未來需求走軟的警訊。

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隨著遊客湧向中東和歐洲目的地，國際旅遊持續成長，Expedia 從中受益，但預估需求將逐漸減少，因為高昂的借貸成本和居高不下的通膨抑制了消費者支出。

面對不確定的經濟前景，越來越多的美國民眾不願在旅遊上花錢，自今年年初以來，美國國內旅遊一直受到壓力。

Jefferies 分析師在一份報告中表示：「為了應對最近的經濟放緩，Expedia 將今年全年的預訂量預測下調至年增 4%，低於此前預測的中位數至高個位數，這是該公司連續第三次下調預訂量預期。」

Expedia 競爭對手 Booking(BKNG-US) 和旅宿平台 Airbnb(ABNB-US) 等旅遊公司也警告，消費者預訂假期的時間正在延長，消費也越來越謹慎。

Piper Sandler 的分析師 Thomas Champion 將 Expedia 股價飆升歸因於投資人認為該指引過於保守，而 Jefferies 分析師原本就預估 Expedia 的股價會反彈，在 Airbnb 和 Booking 令人失望的業績降低財測之後。

晨星分析師 Dan Wasiolek 在一份客戶報告中稱：「我們認為，對消費者支出疲軟的擔憂可能在短期內給這些旅遊公司的股價走勢帶來挑戰。」

財報方面，Expedia 上季營收年增 6% 至 36 億美元，經調整每股盈餘為 3.51 美元，優於 FactSet 統計分析師預估值營收 35.3 億美元、經調整每股盈餘 3.18 美元。