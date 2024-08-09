〈美股早盤〉市場情緒謹慎 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-09 21:44

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美股主要指數周五 (9 日) 開低，其中標普 500 指數可能連續第四周收跌，寫下近一年來持續時間最長的下跌，在歷史性的大幅波動擾亂股市後，交易員仍持謹慎態度。

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美股開盤前，主要指數期貨變化不大，周五交易清淡，債券和貨幣均小幅波動。

美股周四大幅反彈，數據顯示美國上周初領失業金人數減少，有助於緩解對經濟衰退的擔憂。標普 500 指數本周跌幅收窄至僅 0.5%。投資人將等待下周的數據，其中包括美國消費者通膨和零售銷售報告。

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 投資長 Mark Haefele 表示：「在一段時間內，市場波動性可能會居高不下。但投資人不應對市場情緒的波動反應過度。」

美國央行官員發出的喜憂參半的訊號，可能會讓投資人保持謹慎。根據周四發表的評論，堪薩斯聯準銀行總裁施密德 (Jeffrey Schmid) 表示，他不准備在通膨高於目標的情況下支持降息。相較之下，波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 受訪時表示，如果通膨在就業市場強勁的情況下繼續下行，Fed 可能開始降息。

交換利率交易員進一步削減了對 Fed 在今年激進寬鬆政策的押注。全球重新定價的幅度如此之大，以至於利率期貨一度暗示，Fed 會在下周緊急降息的可能性為 60%——遠早於 9 月的會議。目前的定價表明，9 月將降息約 40 個基點。

Robeco 宏觀策略師 Martin van Vliet 表示，債券殖利率上升的空間有限，因為央行可能已經意識到是時候回到更中性的環境了。這種恐慌將強化各國央行的感覺，即它們需要收回貨幣政策的限制性。

其他消息方面，由於日元暫時恢復升值，股市反彈動能減弱。日本東證指數 (Topix) 的漲幅從先前的 2% 收窄至 0.9%。

紐約梅隆資本市場 (BNY Mellon Capital markets) 市場策略主管 Bob Savage 表示，隨著日元走強，套利交易的平倉還有進一步的空間，日元空頭部位將繼續被削減。他說，投資人仍然過於看空日元，日元兌美元可能隨著時間的推移升至 100 日元。

截至台北時間周五（9 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.37%，至每股 212.52 美元

蘋果計劃下半年推出新款 Mac mini，除搭載以人工智慧 (AI) 為核心的 M4 晶片外，體型也是史上最小，接近 Apple TV 機上盒大小。據了解，新款 Mac mini 會有兩種版本，蘋果內部代號皆為「J773」。其中一種是搭載 M4 晶片的基本款，類似 iPad Pro 內部的配置。另一款是高階版，採用尚未發表的 M4 Pro 晶片，有更龐大記憶體和更優秀的圖片處理能力。

Expedia(EXPE-US) 早盤股價上漲 7.37%，至每股 126.67 美元

旅遊網站智遊網集團 (Expedia Group) 股價周五美股盤前大漲近 10%，此前該公司最新財報表現優於華爾街分析師，提振投資人信心，不過和其他旅遊公司一樣釋出未來需求走軟的警訊。

通用汽車 (GM-US) 早盤股價上漲 0.12%，至每股 42.78 美元

美國汽車製造商通用汽車日前表示，儘管面臨來自中國本土品牌的激烈競爭，但通用仍致力於在中國建立可獲利與永續發展的業務。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

本周股市雖經歷劇烈波動，但瑞銀集團投資長 Solita Marcelli 仍堅定看好美國股市未來幾個月的上升趨勢，尤其強調 Fed 即將降息及市場健康盈利增長等因素將支撐股市。同時，Truist 上調科技類股評級，指出科技股雖經歷短期調整，但長期成長潛力依舊強勁，為投資人提供了改善風險 / 回報的機會。