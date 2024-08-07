〈美股早盤〉科技股走揚 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-07 21:45

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美股主要指數周三 (7 日) 開高、科技股普遍走揚，此前日銀決策者安撫投資人對利率方面的擔憂。日本上周意外升息，一定程度引發全球市場劇烈波動。此外，華爾街分析師表示，美國上周非農報告引爆經濟衰退擔憂，雖然衰退風險攀升，但市場反應過度了。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 280 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數漲近 300 點或近 1.8%，標普 500 指數漲近 1.3%，費城半導體指數漲逾 3%。

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全球股市延續上漲態勢，此前日銀 (日本央行 / BOJ) 採取行動安撫市場。日銀上周出乎意料升息，在一定程度上引發市場歷史性波動。

日銀副總裁內田真一 (Shinichi Uchida) 承諾在市場不穩定時不會升息，發出強烈的鴿派訊號。這是自 7 月 31 日日銀升息以來，日本央行董事會成員首次公開發表演說。在他發表上述言論後，日元兌美元匯率一度下跌 2%。

日銀上周的升息引發日本股市連續 3 天暴跌、日元飆升，貨幣套利交易迅速平倉，拖累全球風險資產。對美國經濟放緩和科技股估值過高的擔憂，助長了本周一的大幅拋售。

Jennison Associates 董事總經理 Raj Shant 受訪時表示：「我不會低估日銀官員演講的重要性。我認為這真的很有幫助。這種套利交易已經醞釀了很多年，可能間接影響到全球很多資產類別。」

隨著標普 500 指數從 2022 年 9 月以來的最大單日跌幅中反彈，波動性正在減弱。芝加哥選擇全權交易所波動率指數繼 2010 年以來的最大跌幅後，又下跌了 16%，跌幅稍有減弱。

不過，St James Place 投資長 Justin Onuekwusi 說，最近的動盪清楚地提醒投資人，事情變化的速度有多快。雖然整體企業資產負債表狀況良好，衰退風險較低，但我們開始看到盈利有所下降，企業的業績指引也勾勒出一個更加不確定的未來。

截至台北時間周三（7 日）21 時許：

焦點個股：

迪士尼 (DIS-US) 早盤股價下跌 3.22%，至每股 87.07 美元

迪士尼周三公布第三季獲利超出分析師的預期，因為其整體串流媒體業務實現獲利比預期來得早。具體來看，合併後的串流業務營業獲利為 4700 萬美元，而去年同期為虧損 5.12 億美元。然而，如果扣除 ESPN+，直接面向消費者的串流媒體部門虧損 1900 萬美元。與此同時，上季 Disney+ 和 Hulu 共同實現獲利，但與 ESPN+ 合併後，串流媒體業務卻出現了虧損。

CVS Health (CVS-US) 早盤股價下跌 2.18%，至每股 57.07 美元

CVS Health 周三公布的第二季獲利超出預期，但大幅下修全年獲利財測，理由是醫療成本上漲一直在壓縮美國保險業。這家零售藥局連鎖店還表示，CVS 旗下保險部門的高階主管、Aetna 總裁肯恩 (Brian Kane) 將因該部門當前的業績和前景立即離開公司。

Lyft(LYFT-US) 早盤股價下跌 16.18%，至每股 9.20 美元

Lyft 第二季收入優於預期，並在周三公布首次獲利，這得益於去年蓬勃發展的乘車共享市場和該公司全面的成本削減。截至 6 月 30 日當季營收成長 41% 至 14.4 億美元，超過 LSEG 分析師普遍預期的 13.9 億美元。淨利為 500 萬美元，而上期淨虧損 1.143 億美元，當時該公司認列 4660 萬美元的重組相關費用。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

儘管美股周二終於終結連跌的勢頭，但由於美國經濟疲軟的數據和「黑色星期一」，投資人仍感到誠惶誠恐。摩根大通資產管理公司首席全球策略師 David Kelly 在接受最新採訪時表示，Fed 應該向市場傳達一個強而有力的訊息，即情況已在掌控之中。