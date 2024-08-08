美光看好未來展望 將恢復股票回購計畫
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-08 00:50
根據外媒周三 (7 日) 報導，記憶體晶片大廠美光以前景更為光明為由，正在恢復一項股票回購計畫。美光董事會最初於 2018 年 5 月批准了股票回購計畫，但由於近兩年市場低迷，因此決定在 2022 年 12 月暫停回購。
截稿前，美光 (MU-US) 周三盤中股價上漲 1.28%，每股暫報 90.14 美元。
儘管美光上月公布最新財測沒能給投資人帶來驚喜，但這家公司一直被喻為人工智慧 (AI) 狂潮下最大的潛在受惠者。美光製造 AI 硬體重要的組成零件──高頻寬記憶體 (HBM) 晶片，也是輝達 (NVDA-US) 處理器不可或缺的零件。
美光周三聲明表示，有鑑於產業情況有所改善，可能會決定恢復股票回購計畫。美光還表示恢復回購股票將有助「抵銷員工股票購買計畫帶來的稀釋」，另外目前仍致力於加強資產負債表並維持其投資級信用評等。
消息傳出後，美光盤前股價一度漲逾 5%，不過盤中漲勢收窄至近 1.3%。
過去一年，那斯達克 100 指數 (Nasdaq 100 Index) 僅有 24 檔股票沒有回購股票，美光就是其中之一。這些公司在 2024 年的平均回報率為 - 9.5%，而總指數上漲近 10%。
美光生產的這種記憶體可以更快地提供資訊，幫助運算系統開發和運行 AI 模型。美光在上季銷售 1 億美元的新型 HBM3e 晶片，並預測高頻寬產品的總銷售額將在當前階段上升到「數億美元」。到截至 2025 年 8 月的會計年度，這一數字將增加到數十億美元。
提高這種新型記憶體的產量一直是個挑戰。美光全球業務執行副總裁 Manish Bhatia 在一次採訪中說，由於增加工廠產量和使晶片與電腦系統配合使用的難度，供應實際上已經「煞車」。
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