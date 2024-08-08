美光看好未來展望 將恢復股票回購計畫

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-08 00:50

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根據外媒周三 (7 日) 報導，記憶體晶片大廠美光以前景更為光明為由，正在恢復一項股票回購計畫。美光董事會最初於 2018 年 5 月批准了股票回購計畫，但由於近兩年市場低迷，因此決定在 2022 年 12 月暫停回購。

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美光周三聲明表示，有鑑於產業情況有所改善，可能會決定恢復股票回購計畫。美光還表示恢復回購股票將有助「抵銷員工股票購買計畫帶來的稀釋」，另外目前仍致力於加強資產負債表並維持其投資級信用評等。

消息傳出後，美光盤前股價一度漲逾 5%，不過盤中漲勢收窄至近 1.3%。

過去一年，那斯達克 100 指數 (Nasdaq 100 Index) 僅有 24 檔股票沒有回購股票，美光就是其中之一。這些公司在 2024 年的平均回報率為 - 9.5%，而總指數上漲近 10%。

美光生產的這種記憶體可以更快地提供資訊，幫助運算系統開發和運行 AI 模型。美光在上季銷售 1 億美元的新型 HBM3e 晶片，並預測高頻寬產品的總銷售額將在當前階段上升到「數億美元」。到截至 2025 年 8 月的會計年度，這一數字將增加到數十億美元。