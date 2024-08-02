經濟衰退陰霾籠罩！美7月非農就業人遠遜預期 失業率飆近3年新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-02 22:58

美國就業市場顯著降溫，7 月非農新增就業人數創 3 年半新低，而且失業率還升至近 3 年新高，觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」(Sahm Rule)。隨著恐慌情緒加速蔓延，交易員開始押注聯準會 (Fed)9 月降息兩碼(50 個基點) 的可能性，並預估今年降息幅度會超過 110 基點。

根據美國勞工統計局 (BLS) 周五 (2 日) 公布數據，7 月非農新增就業人數降至 11.4 萬人，創 2020 年 12 月來新低，遠低經濟學家預期的 17.6 萬人，前值自 20.6 萬人大幅下修至 17.9 萬人。

7 月非農新增就業人數創 3 年半新低。(圖：ZeroHedge)

失業率升至 4.3% 觸發「薩姆規則」

7 月失業率比 6 月飆升 0.6 個百分點至 4.3%，高於經濟學家預期的 4.1%，創下 2021 年 10 月以來新高。值得注意的是，美國失業率從今年以來的低點飆升了 0.6%，觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」，透露美國經濟已步入衰退。

7 月失業率比 6 月飆升 0.6 個百分點至 4.3%，觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」。(圖：ZeroHedge)

「薩姆規則」的定義是：如果失業率 (基於 3 個月移動平均值) 從去年的低點上升半個百分點，那麼經濟衰退實際上已經開始了。此指標自 1970 年以來，預測準確率為 100%。

7 月非農調查是時間剛涵蓋颶風貝羅 (Beryl) 於 7 月 8 日襲擊德州的期間，對此 BLS 表示對數據並未有顯著影響，僅透露因天氣惡劣造成沒工作的人數激增。

不過有分析指出，7 月 4.3% 的失業率主因就是受貝羅颶風影響，增加了 24.9 萬臨時裁員人數並推高整體失業率 0.2%，所以預估下個月失業率將回落到 4.1% 左右。

此外，衡量失業率的另一個指標 7 月就業不足率 (underemployment rate) 要升 7.8%，創下 2021 年以來新高，被認定長期失業的人數也升至 154 萬，寫下 2022 年 2 月以來新高，這意味著這群人已經失業至少 27 周。

薪資成長持續放緩

與此同時，美國薪資通膨持續降溫，7 月平均每小時薪資年增率報 3.6%，創 3 年來新低，略低於市場預期的 3.7% 與 6 月修正後的 3.8%；7 月平均每小時薪資月增率報 0.2%，也低於市場預期與前值的 0.3%。

美國薪資通膨持續降溫。(圖：ZeroHedge)

日前公布的「小非農」報告已透露薪資增速放緩的跡象。根據該報告，7 月在職者的薪資比去年同期成長 4.8%，這是自 2021 年 7 月以來的最小增幅，比 6 月份下降了 0.1 個百分點。

與此同時，7 月勞動參與率報 62.7%，較 6 月的 62.6% 小幅上升 0.1 個百分點，略高於市場預期。

市場加大 Fed 在下個月降息兩碼的押注

這份非農報告引發市場對美國經濟衰退的擔憂並引發美股拋售、壓低美國公債殖利率。不過這些數據可能會讓 Fed 官員有理由相信其政策正在過度冷卻勞動市場，而不是恢復到新冠疫情前的健康趨勢。

Fed 主席鮑爾日前在貨幣政策記者會上表示，決策者現在更關注他們雙重使命的另一面，並希望防止對勞動力市場造成不應有的傷害，因為通貨膨脹率已經從新冠疫情的高峰降溫。他也暗示，決策者最快將在 9 月開始降低借貸成本。

非農數據公布後，交易員提高今年的降息押注，目前預估降幅為 111 個基點，同時預料 Fed 將在 9 月降息兩碼。

Bellwether Wealth 首席投資長 Clark Bellin 表示：「儘管在過去兩年的升息過程中，勞動市場保持了顯著的彈性，但聯準會必須繼續按照預期在 9 月降息，防止勞動市場進一步放緩。」

LH Meyer / 貨幣政策分析分析師 Derek Tang 表示，目前這種就業環境只會加速降息。Fed 已傾向避免經濟衰退或者其所說的「軟著陸」，但目前這份報告將讓風險變得更加不平衡，通膨抬頭的威脅已成昔日往事。

市場反應

7 月非農爆冷的數據重創投資人信心，美股主要指數周五開盤全面走跌，美國公債與黃金價格走揚，美元指數則走跌。

根據芝商所 FedWatch 工具，交易員預估 Fed 在 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 29.5%，降息兩碼的機率為 70.5%。