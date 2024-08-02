美國經濟衰退擔憂 推動科技股引領全球股市暴跌

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-02 20:31

雖然夏季交投清淡可能會誇大走勢，不過日經指數周五收跌 5.81%，報 35,909.70 點，創下自 2020 年 3 月新冠疫情危機以來最大單日跌幅，這股亞洲的股市暴跌波及歐洲，甚至在晚些時候還會蔓延到華爾街。

指數方面，MSCI 全球指數下跌 0.8%、泛歐 Stoxx 600 指數下跌 1.8%，美股主要期貨指數走跌，其中標普 500 指數期貨開盤可能跌 1.4%。與此同時，衡量美股波動率的 VIX 指數升至 4 月以來新高、美國公債價格走高，因交易員大舉買進避險。

美國經濟衰退擔憂引發拋售

美股前一日的暴跌已暗示今日全球股市低迷走勢。根據美國昨日公布調查，7 月製造業活動遠低預期，擴張速度降至 8 個月來新低，引起投資人對經濟衰退的恐慌。

另一方面，聯準會 (Fed) 將利率維持在 23 年高峰已有一年之久，一些分析師認為此舉可能對經濟造成引響，會導致經濟衰退。

SEB 美國經濟學家 Elisabet Kopelman 說：「歷史經驗表明，就業市場的老轉可能會迅速而殘酷的發生，失業率相對溫和的上升足以引發美國經濟衰退。」

美國勞工統計局 (BLS) 將於稍晚公布最新非農就業報告，此前「小非農」報告已經透露就業市場降溫訊號。

貨幣市場周五預估，Fed 下個月降息 2 碼 (50 個基點) 的機率為 31%，目前普遍認為 Fed 會在 9、11 月降息。

富達國際固定收益經理 Shamil Gohil 認為這太急躁了一點，不過也會留意失業率的飆升並作為潛在的經濟衰退訊號。

投資人紛紛逃離科技股

美國個股方面，英特爾周五盤前股價暴跌逾 20%，將抹去近 250 億美元的市值，可能創下該公司自 2000 年以來最嚴重的拋售。此前英特爾宣布暫停配息並且大幅裁員，以資助其成本高昂的晶片製造業務實現轉虧為盈。另外人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 盤前股價也下跌 3%。

資產管理公司 Columbia Threadneedle 的 EMEA 首席經濟學家 Steven Bell 表示，儘管投資人正在削減大型科技股部位以重新平衡其投資組合，但美國經濟不會萎縮。

他認為不該因此逃之夭夭。他說：「這是一種放緩，而不是衰退。低利率、低通膨和實質薪資上漲的背景，因為通膨下降的速度快於薪資成長，所有這些都是相當積極的。」

避險買盤加足馬力

10 年期美國公債殖利率在隔夜下跌 14 個基點後，周五下跌 4 個基點，報 3.978%。債券殖利率隨著證券價格的上漲而下降。

通常反映近期利率預期的兩年期美債殖利率觸及 2023 年 5 月以來新低，隨後小幅反彈至 4.165%。作為歐元區債務成本基準的 10 年期德國公債殖利率下跌 5 個基點，至 2.201%。

在外匯市場上，日元兌美元匯率升值 0.4%，至 148.8 日元，延續疲軟貨幣的快速反彈態勢，本周日銀 (日本央行 / BOJ) 將利率上調至 15 年來未見的水準，這讓日元疲軟頹勢有所緩解。

英鎊兌美元下跌 1%，因為交易員推測英格蘭銀行 (BOE) 周四進行本輪周期的第一次降息後，在 11 月再次降息。