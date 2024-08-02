〈美股早盤〉美7月非農爆冷引經濟衰退擔憂 主要指數開低走低

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-02 21:43

美股主要指數周五 (2 日) 開低走低，此前美國公布最新就業報告顯示非農就業人數遠低預期，而且生業率上升且薪資成長放緩，增添美國經濟步入衰退擔憂，聯準會 (Fed) 降息過於緩慢。

截稿前，道瓊工業指數跌近 470 點或近 1.2%，那斯達克綜合指數跌逾 300 點或近 1.9%，標普 500 指數跌近 1.3%，費城半導體指數跌近 3.8%。

7 月非農就業人數僅新增 11.4 萬人，創下 3 年半來新低，失業率升至 4.3%，接近 3 年來新高，觸發準確率高達 100% 的衰退指標「薩姆規則」(Sahm Rule)。

隨著恐慌情緒蔓延，交易員開始押注 9 月降息 2 碼 (50 個基點) 的可能性，同時預測今年降息幅度將超過 110 基點。

LPL Financial 分析師 Quincy Krosby 表示，美國公債殖利率再次下跌，表明經濟衰退恐慌即將到來，美股正月來月留意就業市場降溫背後的影響。投資人目前想知道 Fed 下周將如何回應，不想再聽到就業市場只是暫時的說法。

TradeStation 分析師 David Russell 認為，非農報告反映企業朝聘急劇減速，證實昨日初領失業金人數暗示的疲軟。在通膨方面落後曲線的 Fed，現在可能發現自己在應對經濟成長放緩方面也落後曲線，9 月降息不能再晚。

截至台北時間周五（2 日）21 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤股價下跌 27.59%%，至每股 21.04 美元

英特爾周五盤前股價暴跌逾 20%，將抹去近 250 億美元的市值，可能創下該公司自 2000 年以來最嚴重的拋售。此前英特爾宣布暫停配息並且大幅裁員，以資助其成本高昂的晶片製造業務實現轉虧為盈。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 1.61%，至每股 168.01 美元

根據 Google 母公司 Alphabet 周五提交給監管機構的一份文件，該公司早在全球 IT 大故障事件發生之前，減持網路安全公司 Crowdstrike(CRWD-US) 的股票。文件顯示，Alphabet 將其持有的 Crowdstrike A 股股票從 855,789 股削減至 427,895 股，持有量變化截止至 6 月 30 日。

埃克森美孚 (XOM-US) 早盤股價上漲 0.89%，至每股 117.99 美元

埃克森美孚周五公布第二季獲利為優於預期的 92 億美元，因為今年收購頁岩油公司先鋒天然資源 (Pioneer Natural Resources) 後產量增加。該公司 Q2 每股獲利為 2.14 美元，超出分析師對石油產量和定價收益的預期，抵消了煉油業務的疲軟。與競爭對手英國石油、殼牌和康菲石油獲利優於預期相同。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月非農新增就業報 11.4 萬人，預期 17.6 萬人，修正後前值 17.9 萬人

美國 7 月失業率報 4.3%，預期 4.1%，前值 4.1%

美國 7 月平均每周工時報 34.2 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

美國 7 月平均每小時薪資年增率報 3.6%，預期 3.7%，修正後前值 3.8%

美國 7 月平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 7 月勞動參與率報 62.7%，預期 62.6%，前值 62.6%

美國 6 月耐久財訂單月增率修正值報 - 6.7%，預期 - 6.6%，前值 - 6.6%

美國 6 月工廠訂單月增率報 - 3.3%，預期 - 2.7%，前值 - 0.5%

華爾街分析：

美銀策略師表示，由於美國出現更嚴重衰退的可能性增加，投資人應在 Fed 首次降息時賣出股票。該行研究團隊在一份報告中表示，在普遍觀點認為經濟將會軟著陸或不著陸的背景下，硬著陸風險顯著升溫。