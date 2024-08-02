〈快訊〉美7月非農就業僅新增11.4萬人 美股主要指數期貨跌幅擴大
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-02 20:40
美國勞工部周五 (2 日) 公布數據顯示，7 月非農就業新增 11.4 萬人，遠低市場預期的 17.6 萬人，前值自 20.6 萬人大幅下修至 17.9 萬人。此外，失業率攀升再加上薪資增速放緩，在在證明就業市場疲軟。數據公布後，美股期貨跌幅擴大，美債殖利率大跌。
具體來看，美國 7 月非農失業率升至 4.3%，高於市場預期與前值的 4.1%。另外該月勞動參與率也升至 62.7% ，高於經濟學家預期與前值的 62.6%。
薪資方面，美國 7 月平均每小時薪資年增 3.6%，低於市場預期的 3.7%，也不及於修正後前值 3.7%，按月來看成長 0.2%，低於市場預期與前值的 0.3% 。
美國 7 月非農就業報告：
- 非農新增就業報 11.4 萬人，預期 17.6 萬人，修正後前值 17.9 萬人
- 失業率報 4.3%，預期 4.1%，前值 4.1%
- 平均每周工時報 34.2 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時
- 平均每小時薪資年增率報 3.6%，預期 3.7%，修正後前值 3.8%
- 平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%
- 勞動參與率報 62.7%，預期 62.6%，前值 62.6%
美國 7 月非農等數據公布後，美股期貨跌幅擴大，美債殖利率大跌。那指期貨跌逾 2%，標普 500 指數期貨跌 1.6%，道指期貨跌 1.2%；美國公債殖利率迅速走低，2 年期公債殖利率跌 29 個基點，至一年以來的新低；10 年期公債殖利率現報 3.811%，30 年期公債殖利率報 4.169%；歐元區公債和英國公債追隨美債走高。
美元指數短線走低，日內跌 0.65%；日元攀升超過 1%，突破 1 美元兌 148；現貨黃金日內走高，現漲近 1%，報每盎司 2,470 美元。
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