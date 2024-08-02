〈快訊〉美7月非農就業僅新增11.4萬人 美股主要指數期貨跌幅擴大

美國勞工部周五 (2 日) 公布數據顯示，7 月非農就業新增 11.4 萬人，遠低市場預期的 17.6 萬人，前值自 20.6 萬人大幅下修至 17.9 萬人。此外，失業率攀升再加上薪資增速放緩，在在證明就業市場疲軟。數據公布後，美股期貨跌幅擴大，美債殖利率大跌。