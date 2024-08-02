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Crowdstrike造成全球IT大當機前 Google母公司Alphabet已減少持股

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-02 20:10

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Crowdstrike造成全球IT大當機前 Google母公司Alphabet已減少持股(圖：REUTERS/TPG)

根據 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 周五 (2 日) 提交給監管機構的一份文件，該公司早在全球 IT 大故障事件發生之前，減持網路安全公司 Crowdstrike(CRWD-US) 的股票。

文件顯示，Alphabet 將其持有的 Crowdstrike A 股股票從 855,789 股削減至 427,895 股，持有量變化截止至 6 月 30 日。對於上述消息，Crowdstrike 並未立即回應置評請求。

時間回推至 7 月 19 日，Crowdstrike 軟體更新導致全球範圍內的電腦系統癱瘓，影響了從醫療保健、銀行到航空等多個產業。

自從全球 IT 大當機以來，Crowdstrike 的股價已下跌了近 35%，因為投資人重新考慮其安全策略，而監管機構也在爭論大公司手中擁有複雜而關鍵的軟體是否安全。

本周三，Crowdstrike 被股東起訴，原因是對其軟體的誤導和虛假保證導致了全球當機。

達美航空 (Delta)(DAL-US) 執行長本周稍早接受美國全國廣播公司財經頻道 (CNBC) 採訪時表示，航班中斷給該公司造成 5 億美元的損失，該公司已聘請一家律師事務所向微軟 (MSFT-US) 和 Crowdstrike 尋求損害賠償。

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