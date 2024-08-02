美7月非農報告疲軟 分析師：Fed在9月有充分理由降息2碼

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-02 23:50

美國公布 7 月意外惡化的就業市場數據引發經濟衰退可能後，分析師認為聯準會 (Fed) 現在可能後悔為什麼當初不行動，直指沒有在本周利率決策上宣布降息是個錯誤，並且認為 Fed 在 9 月有很充足的理由降息兩碼(50 個基點)。

美國 7 月非農新增就業人數創 3 年半新低，而且失業率還升至近 3 年新高，觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」(Sahm Rule)。隨著恐慌情緒加速蔓延，交易員開始押注 9 月會降息兩碼的可能性，並預估今年降息幅度會超過 110 基點。

Fed 本周仍維持利率連八凍，主席鮑爾在本周貨幣政策會議上表示，自己相信就業市場正處在「持續、逐步正常化」的過程中，可以讓 Fed 在等待一段時間，確保通膨得到控制後再降息。

然而，周五的非農報告卻透露 Fed 錯過降息時機。Annex Wealth Management 首席經濟學家 Brian Jacobsen 表示：「如果鮑爾當時知道他現在知道的情況，他可能會降息。在通膨下降的同時保持利率不變，他們給剎車施加了太大的壓力……Fed 不能指望經濟動能來拯救他們，因為他們太慢了，沒有意識到事情的變化有多快。」

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 則表示，本周 Fed 的維持利率不變是個錯誤，不過給了 9 月降息兩碼充分理由。

不過對於周五的非農報告，也有分析師認為基礎數據並不像整體數據顯示的那麼疲弱，勞動力成長強勁，勞動參與率從 62.6% 上升至 62.7%。

7 月非農調查是時間剛涵蓋颶風貝羅 (Beryl) 於 7 月 8 日襲擊德州的期間，對此 BLS 表示對數據並未有顯著影響，僅透露因天氣惡劣造成沒工作的人數激增。有分析指出，7 月 4.3% 的失業率主因就是受貝羅颶風影響，增加了 24.9 萬臨時裁員人數並推高整體失業率 0.2%，所以預估下個月失業率將回落到 4.1% 左右。

儘管如此，非農報告還是引爆大眾經濟衰退擔憂，Fed 等太久才降息。今年 6 月，決策者在季度預測中預估今年只會降息一次且料今年底的失業率為 4%。