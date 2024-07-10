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鉅亨速報

營收速報 - 台灣虎航-創(6757)6月營收14.21億元年增率高達30.26％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16

台灣虎航-創(6757-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣14.21億元，年增率30.26%，月增率16.48%。

今年1-6月累計營收為82.14億元，累計年增率50.08%。

最新價為74元，近5日股價上漲18.17%，相關航 運 業下跌-6.57%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2335 張
  • 外資買賣超：+2487 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-152 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 14.21億 30% 16%
24/5 12.20億 38% -8%
24/4 13.27億 45% -4%
24/3 13.88億 57% -11%
24/2 15.68億 96% 22%
24/1 12.90億 43% 13%

台灣虎航-創(6757-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為民用航空運輸業。民用航空總代理業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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