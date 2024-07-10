營收速報 - 台灣虎航-創(6757)6月營收14.21億元年增率高達30.26％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16
台灣虎航-創(6757-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣14.21億元，年增率30.26%，月增率16.48%。
今年1-6月累計營收為82.14億元，累計年增率50.08%。
最新價為74元，近5日股價上漲18.17%，相關航 運 業下跌-6.57%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2335 張
- 外資買賣超：+2487 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-152 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|14.21億
|30%
|16%
|24/5
|12.20億
|38%
|-8%
|24/4
|13.27億
|45%
|-4%
|24/3
|13.88億
|57%
|-11%
|24/2
|15.68億
|96%
|22%
|24/1
|12.90億
|43%
|13%
台灣虎航-創(6757-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為民用航空運輸業。民用航空總代理業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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