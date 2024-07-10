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鉅亨速報

營收速報 - 冠德(2520)6月營收43.90億元年增率高達248.66％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 15:16

冠德(2520-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣43.90億元，年增率248.66%，月增率-3.68%。

今年1-6月累計營收為151.57億元，累計年增率69.64%。

最新價為57.6元，近5日股價下跌-4.16%，相關建材營造下跌-0.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2758 張
  • 外資買賣超：-2313 張
  • 投信買賣超：-404 張
  • 自營商買賣超：-41 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 43.90億 249% -4%
24/5 45.57億 133% 226%
24/4 13.97億 14% -34%
24/3 21.14億 58% 42%
24/2 14.88億 -33% 23%
24/1 12.12億 28% -39%

冠德(2520-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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