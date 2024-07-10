營收速報 - 冠德(2520)6月營收43.90億元年增率高達248.66％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 15:16
今年1-6月累計營收為151.57億元，累計年增率69.64%。
最新價為57.6元，近5日股價下跌-4.16%，相關建材營造下跌-0.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2758 張
- 外資買賣超：-2313 張
- 投信買賣超：-404 張
- 自營商買賣超：-41 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|43.90億
|249%
|-4%
|24/5
|45.57億
|133%
|226%
|24/4
|13.97億
|14%
|-34%
|24/3
|21.14億
|58%
|42%
|24/2
|14.88億
|-33%
|23%
|24/1
|12.12億
|28%
|-39%
冠德(2520-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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