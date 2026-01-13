search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 鉅陞(5529)12月營收9.02億元年增率高達12386.08％

鉅亨網新聞中心

鉅陞(5529-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣9.02億元，年增率12386.08%，月增率23570.78%。

今年1-12月累計營收為9.72億元，累計年增率1115.6%。

最新價為29.7元，近5日股價上漲6.07%，相關建材營造股價指數上漲2.08%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+8 張
  • 外資買賣超：+8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 9.02億 12386% 23571%
25/11 381萬 -38% -19%
25/10 471萬 -14% 61%
25/9 293萬 -40% -20%
25/8 368萬 -43% -87%
25/7 2,840萬 318% 720%

鉅陞(5529-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。新市鎮、新社區開發業。不動產租賃業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收鉅陞

相關行情

台股首頁我要存股
鉅陞29.7+2.59%
美元/台幣31.630+0.11%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

偏強
鉅陞

88%

勝率

#上升三法

偏強
鉅陞

88%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty