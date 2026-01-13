營收速報 - 鉅陞(5529)12月營收9.02億元年增率高達12386.08％
鉅陞(5529-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣9.02億元，年增率12386.08%，月增率23570.78%。
今年1-12月累計營收為9.72億元，累計年增率1115.6%。
最新價為29.7元，近5日股價上漲6.07%，相關建材營造股價指數上漲2.08%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8 張
- 外資買賣超：+8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|9.02億
|12386%
|23571%
|25/11
|381萬
|-38%
|-19%
|25/10
|471萬
|-14%
|61%
|25/9
|293萬
|-40%
|-20%
|25/8
|368萬
|-43%
|-87%
|25/7
|2,840萬
|318%
|720%
鉅陞(5529-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。新市鎮、新社區開發業。不動產租賃業。
