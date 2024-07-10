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鉅亨速報

營收速報 - 聯光通(4903)6月營收1.06億元年增率高達228.17％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16

聯光通(4903-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣1.06億元，年增率228.17%，月增率19.72%。

今年1-6月累計營收為3.78億元，累計年增率34.8%。

最新價為25.55元，近5日股價上漲1.09%，相關通信網路類指數上漲3.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+351 張
  • 外資買賣超：+351 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 1.06億 228% 20%
24/5 8,838萬 65% 137%
24/4 3,735萬 73% -5%
24/3 3,926萬 -48% 23%
24/2 3,191萬 -21% -57%
24/1 7,487萬 32% -24%

聯光通(4903-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖電纜及配合材料。數據產品傳輸設備。光通信工程等。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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