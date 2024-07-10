營收速報 - 聯光通(4903)6月營收1.06億元年增率高達228.17％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16
今年1-6月累計營收為3.78億元，累計年增率34.8%。
最新價為25.55元，近5日股價上漲1.09%，相關通信網路類指數上漲3.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+351 張
- 外資買賣超：+351 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|1.06億
|228%
|20%
|24/5
|8,838萬
|65%
|137%
|24/4
|3,735萬
|73%
|-5%
|24/3
|3,926萬
|-48%
|23%
|24/2
|3,191萬
|-21%
|-57%
|24/1
|7,487萬
|32%
|-24%
聯光通(4903-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖電纜及配合材料。數據產品傳輸設備。光通信工程等。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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