營收速報 - 達能(3686)6月營收1,191萬元年增率高達1175.05％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16
今年1-6月累計營收為4,512萬元，累計年增率326.39%。
最新價為30元，近5日股價上漲0.16%，相關半導體業上漲7.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+166 張
- 外資買賣超：+178 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|1,191萬
|1175%
|87%
|24/5
|637萬
|158%
|26%
|24/4
|507萬
|173%
|-29%
|24/3
|713萬
|250%
|-8%
|24/2
|776萬
|166%
|13%
|24/1
|688萬
|1774%
|-11%
達能(3686-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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