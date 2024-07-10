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鉅亨速報

營收速報 - 達能(3686)6月營收1,191萬元年增率高達1175.05％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16

達能(3686-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣1,191萬元，年增率1175.05%，月增率86.93%。

今年1-6月累計營收為4,512萬元，累計年增率326.39%。

最新價為30元，近5日股價上漲0.16%，相關半導體業上漲7.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+166 張
  • 外資買賣超：+178 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-12 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 1,191萬 1175% 87%
24/5 637萬 158% 26%
24/4 507萬 173% -29%
24/3 713萬 250% -8%
24/2 776萬 166% 13%
24/1 688萬 1774% -11%

達能(3686-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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