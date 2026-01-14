search icon



營收速報 - 2026年1月14日台股中小型公司12月營收一覽（新增8家）

鉅亨網新聞中心

本次公布12月營收一覽

截至台北時間2026年1月14日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2047家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鉅陞-建材營造業 9.02億 12386.1%
榮炭-電子零組件業 1.58億 465.4%
美時-生技醫療業 24.42億 66.9%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鉅陞-建材營造業 9.02億 23570.8%
美時-生技醫療業 24.42億 130.7%
榮炭-電子零組件業 1.58億 15.1%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2047家。其中營收年增大於 25％有471家，年增小於-20％有374家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 162家
介於10～50億 >= 0% 255家
介於10～50億 < 0% 226家
介於10～50億 <= -20% 257家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 309家
小於10億 >= 0% 408家
小於10億 < 0% 313家
小於10億 <= -20% 257家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
地心引力-文化創意業 1,053萬 350866.7%
鉅陞-建材營造業 9.02億 12386.1%
華固-建材營造業 3.73億 11587.0%
竟天-生技醫療業 123萬 11081.8%
昶虹-其他業 9,835萬 9448.6%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
寶徠-建材營造業 1.87億 164311.4%
聯上發-建材營造業 6.58億 157957.0%
聯上-建材營造業 3,736萬 45462.2%
新美齊-建材營造業 98.84億 39299.9%
三發地產-建材營造業 13.60億 35296.0%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股營收速報台股營收12月營收文化創意業地心引力建材營造業鉅陞

相關行情

台股首頁我要存股
鉅陞29.55+1.20%
美時299+2.05%
地心引力22.5-10.0%
華固114+0.00%
昶虹%
寶徠12.3+0.41%
聯上發11.8+0.00%
聯上22.45+0.67%
新美齊24.45+0.41%
三發地產18.4-0.27%
榮炭28.8-0.07%
竟天24.95-0.40%

