營收速報 - 皇家美食(4419)6月營收2.44億元年增率高達820.19％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16
今年1-6月累計營收為6.27億元，累計年增率219.14%。
最新價為67.2元，近5日股價上漲8.29%，相關櫃檯觀光餐旅類指數上漲1.28%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7 張
- 外資買賣超：+7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|2.44億
|820%
|11%
|24/5
|2.20億
|587%
|804%
|24/4
|2,436萬
|-27%
|-35%
|24/3
|3,774萬
|51%
|-14%
|24/2
|4,404萬
|64%
|-22%
|24/1
|5,645萬
|8%
|26%
皇家美食(4419-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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