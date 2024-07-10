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鉅亨速報

營收速報 - 皇家美食(4419)6月營收2.44億元年增率高達820.19％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16

皇家美食(4419-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣2.44億元，年增率820.19%，月增率10.86%。

今年1-6月累計營收為6.27億元，累計年增率219.14%。

最新價為67.2元，近5日股價上漲8.29%，相關櫃檯觀光餐旅類指數上漲1.28%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+7 張
  • 外資買賣超：+7 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 2.44億 820% 11%
24/5 2.20億 587% 804%
24/4 2,436萬 -27% -35%
24/3 3,774萬 51% -14%
24/2 4,404萬 64% -22%
24/1 5,645萬 8% 26%

皇家美食(4419-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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