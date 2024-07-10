營收速報 - 誠研(3494)6月營收8,644萬元年增率高達32.75％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16
今年1-6月累計營收為4.19億元，累計年增率23.65%。
最新價為7元，近5日股價下跌-1.13%，相關電腦週邊上漲2.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-21 張
- 外資買賣超：-20 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|8,644萬
|33%
|13%
|24/5
|7,652萬
|30%
|4%
|24/4
|7,358萬
|29%
|12%
|24/3
|6,581萬
|4%
|13%
|24/2
|5,821萬
|-3%
|-1%
|24/1
|5,853萬
|68%
|20%
誠研(3494-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為相片印表機及週邊耗材研發批發零售之經營。事務性機器設備批發零售。國際貿易。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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