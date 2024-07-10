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鉅亨速報

營收速報 - 誠研(3494)6月營收8,644萬元年增率高達32.75％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16

誠研(3494-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣8,644萬元，年增率32.75%，月增率12.97%。

今年1-6月累計營收為4.19億元，累計年增率23.65%。

最新價為7元，近5日股價下跌-1.13%，相關電腦週邊上漲2.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-21 張
  • 外資買賣超：-20 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 8,644萬 33% 13%
24/5 7,652萬 30% 4%
24/4 7,358萬 29% 12%
24/3 6,581萬 4% 13%
24/2 5,821萬 -3% -1%
24/1 5,853萬 68% 20%

誠研(3494-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為相片印表機及週邊耗材研發批發零售之經營。事務性機器設備批發零售。國際貿易。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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