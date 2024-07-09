日股日經指數再寫歷史新高 投資者搶進半導體類股

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 15:17

在紐約高科技股帶動上漲後，投資人紛紛湧入半導體相關股票，幫助日本日經 225 股指周二 (9 日) 收盤創下歷史新高。

日經 225 指數周二上漲 799 點或 1.96%，收在 41580.17 點，刷新上周四創下的歷史新高紀錄。科技股表現強勁，權重較大的半導體類股受到追捧，從而推動了大盤上漲。晶片製造設備製造商東京電子上漲 3.88%，對日經指數的支撐最大。

近幾個月來，儘管經濟放緩，國內外投資者仍紛紛湧入日本市場。部分吸引力在於日元疲軟，日元兌美元匯率跌至 34 年來的低點。

分產業來看，電力設備、有色金屬、精密儀器、資訊通訊、化工品價格上漲，航運、採礦、銀行、石油及煤炭製品、橡膠製品價格下跌。在東京證交所主要市場中，66% 的股票上漲，28% 的股票下跌。

日經指數全天漲幅最大的是 Fujikura Ltd. 上漲 11.37% 或 351.00 日元，收盤於 3439.00 日元。 Resonac Holdings Corp 上漲 8.66% 或 307.00 日元，收 3854.00 日元，Kyowa Kirin Co Ltd 上漲 5.31% 或 155.50 日元，至 3084.00 日元。