日股日經指數再寫歷史新高 投資者搶進半導體類股

日經指數全天漲幅最大的是 Fujikura Ltd. 上漲 11.37% 或 351.00 日元,收盤於 3439.00 日元。 Resonac Holdings Corp 上漲 8.66% 或 307.00 日元,收 3854.00 日元,Kyowa Kirin Co Ltd 上漲 5.31% 或 155.50 日元,至 3084.00 日元。