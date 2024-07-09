科技股帶動 日經指數周二盤中再創歷史新高

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 13:40

日股日經 225 指數周二 (9 日) 盤中再創歷史新高，其中，科技股隨美股走高，而日元疲軟也提振了出口類股，刺激更多外資買盤。

周二盤中，日經 225 指數上漲超過 1%，至 41283.0 點，創下 3 月底創下的新高。東證綜合指數上漲 0.3%，仍有望再刷新上周創下的歷史新高。

日經指數的上漲主要是由科技股推動的，由於投資者對人工智慧的前景基本上保持樂觀，科技股跟隨美國同行的隔夜反彈。媒體報導，索尼和其他日本主要晶片製造商計畫在未來 5 年內花費約 50 億美元，來增加產量。

由於日元仍接近 38 年來的最低價位，出口導向股也強勁上漲。

日本市場近期上漲之際，一系列疲軟的經濟數據引發了人們的押注，即日本央行在三月歷史性升息後將沒有進一步收緊政策的空間。

這個想法壓低了日元匯率，吸引了更多外國買家進入日本市場。最近的數據顯示，6 月最後一周外國投資者對日本股票的購買量達到了 2-1/5 個月以來的最高水準。

分析師認為，日本股市重拾漲勢是多重因素共同作用的結果，其中包括外資湧入、散戶熱情高漲以及機構投資者在季度末重新平衡投資組合而買入等。