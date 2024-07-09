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科技股帶動 日經指數周二盤中再創歷史新高

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 13:40

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科技股帶動 日經指數周二盤中再創歷史新高(圖:shutterstock)

日股日經 225 指數周二 (9 日) 盤中再創歷史新高，其中，科技股隨美股走高，而日元疲軟也提振了出口類股，刺激更多外資買盤。

周二盤中，日經 225 指數上漲超過 1%，至 41283.0 點，創下 3 月底創下的新高。東證綜合指數上漲 0.3%，仍有望再刷新上周創下的歷史新高。

日經指數的上漲主要是由科技股推動的，由於投資者對人工智慧的前景基本上保持樂觀，科技股跟隨美國同行的隔夜反彈。媒體報導，索尼和其他日本主要晶片製造商計畫在未來 5 年內花費約 50 億美元，來增加產量。

由於日元仍接近 38 年來的最低價位，出口導向股也強勁上漲。

日本市場近期上漲之際，一系列疲軟的經濟數據引發了人們的押注，即日本央行在三月歷史性升息後將沒有進一步收緊政策的空間。

這個想法壓低了日元匯率，吸引了更多外國買家進入日本市場。最近的數據顯示，6 月最後一周外國投資者對日本股票的購買量達到了 2-1/5 個月以來的最高水準。

分析師認為，日本股市重拾漲勢是多重因素共同作用的結果，其中包括外資湧入、散戶熱情高漲以及機構投資者在季度末重新平衡投資組合而買入等。

高盛全球對沖基金業務和全球市場部主管 Tony Pasquariello 認為，近期的上漲主要得益於日本公債殖利率的逐步上升和疲軟的日元日元走弱可以帶動日本的出口，尤其是汽車、機械、科技等大型企業，出口的成長可能會為日本經濟帶來一定的推動，進而提振股市。

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