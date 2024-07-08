日股日經指數高檔震盪 創歷史新高後轉跌
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 18:44
日本日經指數周一 (8 日) 從創紀錄的盤中高點回落，投資者在連漲多日之後獲利了結。
日經指數周一盤中於震盪下創出 41112.24 點的歷史新高，但收盤下跌 0.32%，至 40780.70 點。東證指數下跌 0.57%，至 2867.61 點。
上周五華爾街主要股指的強勁表現最初，提振了市場情緒，此前美國勞工數據弱於預期，引發了最早於 9 月降息的預期。以科技股為主的那斯達克指數和基準標普 500 指數，均創下歷史新高。
這幫助部分日本科技股追隨美國同業的漲幅，助力日經指數盤中走高。
然而，野村證券 (Nomura Securities) 股票策略師 Maki Sawada 表示，在日本主要股指上周連續五天上漲並創下盤中新高後，投資人感覺日股有些超買，從而尋求鎖定利潤
盛寶銀行全球市場策略師兼外匯策略主管 Charu Chanana 表示，如果市場參與者將聯準會主席鮑威爾的證詞解讀為鴿派，或美國通膨數據顯示本周稍後將進一步降溫，日元升值也可能給市場帶來壓力。
他表示，隨著日元由歷史低點回升，日本股市的優異表現可能會繼續減弱。
日經指數周一 225 檔成分股中，只有 53 檔股票上漲，而有 171 檔股票下跌。
個股方面，電氣設備製造商安川電機 因營收業績令人失望，下跌 4.4%，成為跌幅最大的股票之一，晶片製造設備巨頭 Tokyo Electron 下跌 0.9%。川崎汽船、日本郵船和商船三井等航運股也表現疲軟。
另一方面，軟銀集團連續 9 天上漲，上漲 0.4%，被視為國防相關股票的三菱重工 11 連漲。優衣庫母公司迅銷集團也小漲 0.4%。
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