日股日經指數高檔震盪 創歷史新高後轉跌

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 18:44

日本日經指數周一 (8 日) 從創紀錄的盤中高點回落，投資者在連漲多日之後獲利了結。

日經指數周一盤中於震盪下創出 41112.24 點的歷史新高，但收盤下跌 0.32%，至 40780.70 點。東證指數下跌 0.57%，至 2867.61 點。

這幫助部分日本科技股追隨美國同業的漲幅，助力日經指數盤中走高。

然而，野村證券 (Nomura Securities) 股票策略師 Maki Sawada 表示，在日本主要股指上周連續五天上漲並創下盤中新高後，投資人感覺日股有些超買，從而尋求鎖定利潤

盛寶銀行全球市場策略師兼外匯策略主管 Charu Chanana 表示，如果市場參與者將聯準會主席鮑威爾的證詞解讀為鴿派，或美國通膨數據顯示本周稍後將進一步降溫，日元升值也可能給市場帶來壓力。

日經指數周一 225 檔成分股中，只有 53 檔股票上漲，而有 171 檔股票下跌。

個股方面，電氣設備製造商安川電機 因營收業績令人失望，下跌 4.4%，成為跌幅最大的股票之一，晶片製造設備巨頭 Tokyo Electron 下跌 0.9%。川崎汽船、日本郵船和商船三井等航運股也表現疲軟。