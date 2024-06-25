日經：日產汽車年底前開始替東風汽車生產電動車
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-25 22:30
根據《日經》周二 (25 日) 報導，日產汽車 (Nissan Motor) 將於年底前在其中國武漢工廠替合資夥伴東風汽車集團 (600006-CN) 生產電動車，透露日產汽車在中國業務方面承壓跡象。
報導指出，透過替東風汽車生產電動車，日產汽車旨在降低固定成本並提高工廠的開工率，由於銷售下滑工廠開工率一直在下降。
對於上述報導，兩家汽車製造商並未立即回應置評請求。
據了解，這家日本第三大汽車製造商已經透過與東風汽車的合資企業工廠生產 Ariya EV 和 X-Trail SUV，該工廠的年產量為 26 萬輛。此外，這家工廠還將開始生產東風公司的新款 Zhiyin 電動車，該款電動車隸屬高檔電動車品牌「嵐圖」旗下。
日產汽車透過與東風的合資企業在中國經營 8 家工廠。前者上周暫停其中一家工廠常州廠的生產，並表示將繼續致力於這個全球最大的汽車市場。
由於中國消費者轉向比亞迪 (1211-HK) 等眾多本土品牌生產的價格低廉、配備軟體的汽車，日產及其競爭對手本田汽車 (Honda Motor) 在中國受到的衝擊尤為嚴重。
事實證明，中國汽車製造商迅速推出電動車不僅給日產和其他日本汽車製造商在中國市場帶來困難，也給其在東南亞和歐洲等其他地區帶來越來越大的挑戰。
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