日經：日產汽車年底前開始替東風汽車生產電動車

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-25 22:30

報導指出，透過替東風汽車生產電動車，日產汽車旨在降低固定成本並提高工廠的開工率，由於銷售下滑工廠開工率一直在下降。

對於上述報導，兩家汽車製造商並未立即回應置評請求。

據了解，這家日本第三大汽車製造商已經透過與東風汽車的合資企業工廠生產 Ariya EV 和 X-Trail SUV，該工廠的年產量為 26 萬輛。此外，這家工廠還將開始生產東風公司的新款 Zhiyin 電動車，該款電動車隸屬高檔電動車品牌「嵐圖」旗下。

日產汽車透過與東風的合資企業在中國經營 8 家工廠。前者上周暫停其中一家工廠常州廠的生產，並表示將繼續致力於這個全球最大的汽車市場。