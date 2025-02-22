美國通膨預期上升 Fed今年恐最快7月才降息

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-22 02:30

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根據彭博周五 (21 日) 公布的最新調查，經濟學家預測美國的通膨將以更快的速度上升，促使聯準會 (Fed) 將利率保持在較高水準並延後降息的時間。

根據彭博對 91 位經濟學家的調查，排除食品和能源等波動較大因素的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，預料在今年第一季度成長 2.6%，相較 1 月預期的 2.5% 有所上升。經濟學家還預測，今年的整體 PCE 和消費者物價指數 (CPI) 將以更快的速度成長。

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由於通膨壓力未見緩解，經濟學家預估 Fed 將至少在 7 月才開始降息，較先前預期的 5 月有所延後。Fed 上月會議紀錄顯示，官員們傾向於在通膨持續的情況下保持利率穩定，並對川普政府政策的不確定性感到擔憂。

美國的長期利率預料將保持在當前水準，並將持續至 2025 年。Comerica 銀行的經濟學家表示，金融市場預估，受關稅影響的通膨、火熱的勞動市場以及國會推動的減稅政策將對經濟造成壓力。

彭博的調查還顯示，經濟成長預測也有所上調，預估 2025 年國內生產毛額 (GDP) 增速將達到 2.3%，消費者支出預期的成長將抵消企業投資和貿易的疲軟。

與此同時，對第一季進口預期大幅上調，可能反映美國企業預估會提前進口外國商品，以應對川普政府可能加徵的額外關稅。

經濟學家目前預估未來 12 個月內發生經濟衰退的機率為 25%，相比 1 月的 20% 有所上升，這也是近兩年來的首次增加。然而，這一機率仍遠低於 2023 年上半年時的最高點 65%，當時 Fed 仍在升息。

根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 在今年 7 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 42.5%，維持利率不變的機率為 34.4%，而 6 月降息一碼與維持利率不變的機率差不多，都在四成左右，不過 5 月之前降息可能性非常低。