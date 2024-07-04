日股日經和東證指數均收於歷史新高

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 15:10

日本股市周四 (4 日) 連續第五天上漲，東證指數 (TOPIX) 和日經指數收盤價均創新高。

日經指數收高 0.82%，報 40913.65 點，超過 3 月 22 日創下的歷史新高。東證指數上漲 0.9%，報 2898.47 點，也創下新高。

周三公布的美國就業相關數據顯示勞動市場可能放緩，引發聯準會即將降息的預期，推升風險偏好，美元兌日元在東京小幅跌至 161 日元區間下方。

周四市場針對風險資產持續買進，東證指數在交易時段創下了 1989 年 12 月創下的 2886.50 點的歷史新高，這是 34 年又 7 個月以來的首次，日經平均指數超越今年所創下最高收盤價 40888 點。

主要受汽車、機械等出口板塊買盤，貿易公司、有色金屬、航運等資源板塊，銀行、地產板塊也表現強勁。東京證券交易所 33 個產業中，27 個產業上漲，6 個產業下跌。

日股漲幅居前的是住友金屬礦業漲 7.50%、住友大日本漲 6.30%、協和發酵麒麟漲 6.08%，焦點個股中，日產汽車上漲 4.5%，三井物產上漲 2.8%。

NLI 研究所首席股票策略師 Shingo Ide 表示：「日本財務省缺乏干預，增強了市場的安全感，市場將其解讀為當局接受日元兌美元匯率在 160 左右。」