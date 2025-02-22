〈美股盤後〉經濟恐慌加劇 道瓊血染約750點 三大指數周線收黑

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-02-22 05:54

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由於關稅不確定性和經濟放緩的可能性影響，引發新一輪拋售，三大指數週五 (21 日) 均瀉逾 1%。醫療保健股疲軟拖累，道瓊收盤下殺約 750 點，這該指數今年以來最大跌幅，兩日內跌幅達到約 1200 點。

標普 500 指數一度跌破其 50 日移動平均線，收跌 1.71%，收在 6,013.13 點，自週三創下歷史新高後第二個交易日下滑。

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那斯達克指數大跌 2.2%，收在 19,524.01 點。不過，阿里巴巴 ADR 引領中國科技股上漲。

美股週五大幅下跌，導致三大指數本週均呈虧損。

川普關稅繼續讓零售商和消費者對未來幾個月將產生的影響感到困惑。沃爾瑪對其 2025 年前景警告在週四拖累大盤，該公司將關稅不確定性作為其中一個因素。

還有其他跡象表明，不確定性開始給消費者帶來壓力。由於美國人預期關稅將導致物價上漲，市場情緒受到打擊。

密西根大學消費者信心指數 2 月進一步惡化，從 71.1 降至 64.7，低於經濟學家的預期。消費者對未來一年的通膨預期，從 1 月前值 3.3% 躍升至 4.3%，為 2023 年 11 月以來最高。

採購經理人指數 (PMI) 調查初值顯示，美國 2 月商業活動成長接近停滯。受聯邦政府政策不確定性的影響，企業對未來一年的預期大幅下降。

美股週五 (21 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 748.63 點，或 1.69%，收 43,428.02 點。

那斯達克指數大跌 438.36 點，或 2.2%，收 19,524.01 點。

S&P 500 指數下跌 104.39 點，或 1.71%，收 6,013.13 點。

費城半導體指數大跌 174.03 點，或 3.28%，收 5,136.59 點。

NYSE FANG + 指數大跌 405.15 點，或 2.94%，收 13,366.77 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王集體下滑。Meta (META-US) 下跌 1.62%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.11%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.65%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.88%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.83%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.93%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 2.15%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.07%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.44%。

企業新聞

《華爾街日報》週五報導，美國司法部近幾個月來已對聯合健康集團 (UNH-US) 展開民事欺詐調查，因其醫療保險計費疑似存在問題。儘管聯合健康緊急澄清這是錯誤的消息，其股價仍崩跌超 7%，創 2020 年 3 月以來最差單日表現。

同時，Humana (HUM-US) 和 CVS Health (CVS-US) 在內的其他醫療保健股也遭遇拋售。

蘋果 (AAPL-US) 微跌 0.11% 至每股 245.55 美元。蘋果將取消其在英國提供的進階資料防護 (ADP) 功能，這項功能提供端對端加密，原本能保障用戶的 iCloud 資料安全。此前英國政府要求蘋果開「後門」以便存取用戶資料。

在美國食品藥物管理局宣布重磅減肥藥 Wegovy 和 Ozempic 短缺問題已解決後，諾和諾德 (NVO-US) 的股價攀高超 5%，報每股 88.08 美元。

阿里巴巴 ADR 大幅上漲 5.72%，報每股 143.75 美元，今年迄今漲幅高約 70%。在人工智慧的推動下，這家中國電商巨頭報告自 2023 年底以來最快的營收成長，此外，《華爾街日報》報導，「迷因股之王」GameStop 總裁科恩 (Ryan Cohen) 的持股已增至約 10 億美元。

AMD (AMD-US) 收低 2.92% 至每股 110.84 美元。傳 AMD 將以高達 40 億美元的估值出售伺服器工廠，出售交易最早可能在第二季宣布。

經濟數據

美國 2 月 Markit 製造業 PMI 初值報 51.6，預期 51.3，前值 51.2

美國 2 月 Markit 服務業 PMI 初值報 49.7，預期 53.0，前值 52.9

美國 2 月 Markit 綜合 PMI 初值報 50.4，前值 52.9

美國 2 月密大消費者信心指數終值報 64.7，預期 67.8，前值 71.1

華爾街分析

Blue Chip Daily Trend Report 首席技術策略師兼創始人 Larry Tentarelli 表示：「標普中表現最好的 20 檔股票均來自防禦性板塊：必需消費品、公用事業和醫療保健。當經濟成長出現擔憂時，投資人往往會轉向這些所謂的防禦性板塊。」

瑞銀全球財富管理全球股票首席投資長 Ulrike Hoffmann-Burchardi 研判：「標普整週波動很小，恐慌指數 VIX 自 12 月以來一直低於其長期平均水平。波動性可能被錯誤定價，尤其是考慮到未來幾個月可能出現的政治地緣政治和技術轉變。預計 4 月份預算談判期間市場波動性將加劇，屆時情況將是，關稅必須為美國提供資金，或必須削減競選承諾。」