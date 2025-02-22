美商業活動放緩 2月服務業PMI初值創逾兩年新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-22 00:20

‌



全球標普 (S&P Global) 周五 (21 日)公布初步調查顯示，美國商業活動在 2 月幾乎停滯，主要受到川普政府的關稅政策和聯邦政府支出大幅削減的影響，這也讓川普當選後的企業信心成長大幅回落。

報告指出，美國 2 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值降至 50.4，創下 17 個月來的新低，顯示經濟活動放緩，服務業活動首次萎縮，成為拖累整體經濟的主要因素。

‌



美國 2 月綜合 PMI 初值表現首見幾乎是全球最差。(圖：ZeroHedge)

美國 2 月 Markit PMI 報告：(50 為榮枯線)

製造業 PMI 初值報 51.6，預期 51.3，前值 51.2，創 8 個月新高

服務業 PMI 初值報 49.7，預期 53.0，前值 52.9，創 25 個月新低

綜合 PMI 初值報 50.4，前值 52.7，創下 17 個月來的新低

根據報告，2 月服務業 PMI 初值降至 49.7，為 2023 年 1 月以來首次見萎縮，而且在未來的活動預期方面也出現顯著下降，成為拖累整體數據的主要因素，反映川普政府開支削減和關稅政策帶來的高度不確定性。

2 月服務業 PMI 初值創逾兩年新低。(圖：ZeroHedge)

另一方面，2 月製造業 PMI 初值回升至 51.6 並創下 8 個月來新高，這一成長主要來自於企業為應對關稅可能帶來的成本上升提前增加產量，不過這種成長或許是只是短期現象。

全球標普的調查還顯示，物價壓力有所上升，特別是在製造業，原物料價格的增幅達到 5 個月來新高。報告指出，企業普遍將價格上漲歸因於川普政府的關稅政策，讓供應商提高價格。此外，儘管服務業的成本上升較少，但隨著需求放緩、競爭激烈，一些企業可能需要吸收部分成本上漲，從而影響其利潤率。

全球標普的調查還顯示，物價壓力有所上升，特別是在製造業，原物料價格的增幅達到 5 個月來新高。(圖：ZeroHedge)

此外，2 月的調查還顯示，就業指數下降至 49.4，表明就業市場出現萎縮，尤其是在服務業，該產業的就業指數大幅下滑 5 個百分點，寫下 2020 年 4 月以來的最大降幅，反映出勞動力市場的不確定性和企業對未來前景的擔憂。

通膨壓力也是這份調查報告的重要焦點。儘管美國聯準會 (Fed) 自 1 月以來已暫停降息政策，但企業支付的成本仍然上升並推高產品價格。隨著服務業面臨更多價格壓力，價格上漲可能會進一步影響消費者支出，並加劇全球油市的波動。

美國商業活動的放緩是由於政府政策的不確定性、關稅加劇了成本壓力，並且美國企業的信心顯著下降。儘管製造業出現短期成長，但整體經濟仍顯示出疲軟跡象，尤其是服務業的低迷表現，這將對未來的經濟成長帶來挑戰。

標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，「美國企業年初的樂觀情緒已經消失，取而代之的是日益加劇的不確定性、停滯的商業活動和上漲的價格。」

Williamson 指出，對未來的樂觀情緒已經從年初接近 3 年的高點，跌至新冠疫情以來最為悲觀的水準。企業普遍擔心聯邦政府政策的影響，從開支削減到關稅及地緣政治發展。銷售受到政治環境變動所帶來的不確定性影響，且供應商因關稅而提高價格，推動成本上升。