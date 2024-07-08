Fed九月降息只差一步？美六月CPI報告是關鍵

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-08 22:23

美國上周公布的 6 月非農就業報告顯示就業市場放緩，現在市場聚焦將於本周四 (11 日) 公布的 6 月消費者物價指數(CPI)，目前預料聯準會(Fed)9 月降息的機率約為 73%。

美國上周五公布最新非農就業報告後，交換市場定價加大押注 Fed 會在 9 月進行首次降息。截稿前，根據芝商所 FedWatch 工具，9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 72.5%、維持利率不變的機率為 22.4%、降息 2 碼 (50 個基點) 的機率為 5.1%。

(圖：芝商所 FedWatch 工具

市場分析指出，6 月非農報告強化市場對 9 月降息預期，而本周四的 CPI 報告有望成為另一個信心增強劑。

美國 6 月非農就業報告顯示，新增就業人數較上月下滑且失業率由 4% 上升至 4.1%，為 2021 年 11 月以來新高；4 月、5 月的新增就業人數也共下修 11.1 萬人，均顯示勞動市場的降溫跡象。

牛津經濟研究院首席美國經濟學家 Nancy Vanden Houten 在報告中表示：「Fed 官員越來越留意勞動力市場的下行風險，6 月的數據支持我們對 Fed 在 9 月及此後每次會議上降息的預測。」

Renaissance Macro 的經濟主管 Neil Dutta 也認為，6 月非農業就業報告「讓 9 月降息的預期更為堅定」。

不過，這次非農數據反映出來的只是經濟降溫，通膨仍是攔在 Fed 降息道路上的一大關鍵因素。

根據 5 月數據，核心 CPI 年增率降至 3 年低點，顯示抗通膨卓有成效，這意味著本周四的 CPI 數據將可能在很大程度上影響 Fed 能否在 9 月降息。

根據彭博調查的經濟學家預期中位數，6 月核心 CPI 年增率將與上月持平為 3.4%；6 月 CPI 年增速將進一步放緩至 3.1%，顯示通膨正朝著目標穩步下行的趨勢。

美銀 (BAC-US) 經濟學家 Stephen Juneau 預估：「繼 5 月報告完全良好的表現之後，6 月 CPI 報告將成為另一個信心增強劑。」