紐約Fed調查：6月短期通膨預期連續第二個月放緩

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-09 00:30

美國紐約聯準銀行周一 (8 日) 公布的報告顯示，消費者 6 月份的短期通膨預期連續第二個月放緩，原因是一系列消費品和福物價上漲的預期有所回落。

具體來看，6 月消費者對未來一年的通膨預期為 3%，低於 5 月的 3.2%。這一轉變表明，短期通膨預期回到去年 12 月至今年 4 月期間保持的穩定水準，今年 4 月短期通膨預期曾躍升至 3.3%。

此外，6 月消費者對未來 3 年的通膨預期中值從 5 月的 2.8% 略為升至 2.9%、對未來 5 年通膨預期自 3% 降至 2.8%。

報告發現，6 月汽油、食品、房租、醫療和大學費用的預期漲幅均低於受訪者在 5 月的預期。另外對未來一年的房價漲幅預期也有所降溫，6 月的漲幅從 5 月的 3.3% 降至 3%。

在物價壓力預期減弱的背景下，受訪者預估未來獲利成長速度將加快，而未來收入成長將放緩，支出預期則保持穩定，高於新冠疫情爆發前的水準。

調查也發現，受訪者表也下修家庭的財務狀況，獲得信貸的難度增加，至於對就業市場的看法則不一。

紐約聯準銀行的這份報告備受矚目，因為能知曉公眾如何預測通膨發展的看法。報告公布之際，各地區 Fed 官員正積極討論通膨壓力是否已經緩和到足以讓他們下調短期利率目標的程度。

聯準會 (Fed) 決策者希望看到通膨持續下降至 2%，在年初數據出人意料地強勁之後，他們一直謹慎地將最近通膨數據的降溫解讀為打開了降息的大門。

預期通膨的減弱可能會增強央行官員的信心，即價格壓力正處於正確的軌道上。面對最近的衝擊，Fed 官員經常把預期通膨相對穩定視為樂觀的理由，認為通膨最終將回到目標水準。