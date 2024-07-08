摩根大通下調新興市場企業債務違約預測 凸顯國際投資人情緒樂觀

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-08 20:29

華爾街投行摩根大通 (JPM-US) 周一 (8 日) 下調預料新興市場將出現債務違約企業數量的預測，此前市場定價出現自 2016 年以來最大改善。這份報告凸顯國際投資人現在似乎樂觀了許多。

由於一些違約已經發生，而另一些違約尚未發生，預料 2024 年也將是自 2020 年新冠疫情開始以來，新興市場企業違約水準首次低於歷史平均水準的一年。

摩根大通將其對全球高收益 (即「垃圾」級) 新興市場企業債務違約的預測從 4.0% 下調至 3.6%，將受到密切矚目的 JP 摩根新興市場企業多元債券指數 (JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index) 中的企業違約預測從 2.9% 下調至 2.1% 。該指數由摩根大通的另一個部門營運。

該行分析師在一份研究報告中表示：「我們預估今年剩餘時間的風險會降低，因為一些違約候選企業已經退出，其他企業已經成為現實，而新增加的企業數量有限。」

分析師預估問題仍將集中在中國的房地產行業，以及拉丁美洲等國的「重複違約者」。不過該行也指出，儘管烏克蘭捲入戰爭，但今年尚未發生違約。

從地區來看，亞洲整體的違約預測為 4.5%、CEMBI 群體為 2.5%、拉丁美洲下調 1% 至 4.6%，CEMBI 指數下調 2.8%。

新興市場歐洲從 3.0% 下調至 2.0%、JPMorgan CEMBI Broad Div High Yield 下調至 2.3%，而中東和非洲則從 0.5% 上調至 0.6%，其中 CEMBI 指數為 0.5%。

這份報告凸顯國際投資人現在似乎樂觀了許多。

被認為處於「困境」狀態和嚴重違約風險的新興市場公司占比今年暴跌 7%——困境的定義是其債券有 1,000 個基點的風險溢價或「利差」。

摩根大通分析師補充說，這是自 2016 年以來歷年的最大增幅。他們表示：「假設未來 12 個月 50% 的不良債券可能違約，這意味著違約率為 4.6%，但我們認為這種結果不太可能出現。」