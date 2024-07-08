〈美股早盤〉主要指數走高 市場靜待美通膨數據出爐、財報季開跑

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-08 21:50

美股主要指數周一 (8 日) 走高，其中標普 500 指數和那斯達克指數自上周歷史新高開局，投資人靜待本周大量通膨數據出爐、美國央行總裁談話，另外財報季也將開跑。

標普 500 指數期貨在創下 4 月以來最大單周漲幅後，周一美股盤前走勢基本持平、美國公債本周開局不利，因為交易員對聯準會 (Fed) 主席鮑爾本周的國會證詞和美國通膨數據做好準備。

在上周末的法國議會選舉中，左翼聯盟獲得了最多的選票，但仍未能獲得足夠席次組成政府。這一結果限制了任何政黨能做的事情，導致外界押注法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 將在中間和中左翼之間組成一個新的聯盟。

施羅德 (Schroders) 資深歐洲經濟學家 Azad Zangana 表示：「一個無多數議會不一定是一個壞結果，因為這意味著最極端的政策不太可能通過立法機構。未來仍是一個非常不確定的時期。」

與此同時，鮑爾本周二 (9 日) 和周三 (10 日) 的證詞備受市場矚目，另外本周四 (11 日) 將公布 6 月份消費者物價指數(CPI)。外界預估鮑爾本周赴國會作證會重申，決策者降息前仍需要進一步確認通膨已經穩步降溫。

美國政治方面，拜登 (Joe Biden) 繼續挽救其陷入困境的連任競選，抵擋住民主黨議員要求他下台的呼聲。儘管美國選民對拜登在辯論中的表現給出了令人沮喪的評價，但他在彭博 / 美國晨間諮詢公司 (Bloomberg News/Morning Consult) 對戰場州進行的跟踪調查中取得迄今為止最好的成績。

大宗商品方面，國際油價在連續 4 周上漲後小幅走低，儘管交易員追蹤到美國颶風和加拿大野火對原油生產的雙重威脅。金價則持穩、鐵礦石延續了自一個月高點以來的跌勢。

截至台北時間周一（8 日）21 時許：

焦點個股：

禮來 (LLY-US) 早盤股價上漲 0.37%，至每股 917.96 美元

美國製藥巨擘禮來 (Eli Lilly) 周一 宣布，將以 32 億美元現金收購腸道疾病藥物開發商 Morphic Holding，以獲得治療發炎性腸道疾病 (Inflammatory bowel disease) 的實驗性藥物。禮來盤前股價漲近 2%、Morphic Holding 暴漲逾 75%。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 0.22%，至每股 466.52 美元

美國科技巨擘微軟向中國員工表示，從今年 9 月開始在工作時只能使用蘋果 (AAPL-US)iPhone 手機。這項舉措無疑是禁止職場使用安卓 (Android) 手機。該措施是微軟安全未來倡議（Secure Future Initiative, SFI）計畫的一部分，約數百名中國員工會受到影響，目的是確保所有員工均使用微軟的 Authenticator 密碼管理員、與 Identity Pass 應用程式。

派拉蒙全球 (PARA-US) 早盤股價下跌 1.35%，至每股 11.65 美元

派拉蒙全球將與 Skydance 合併，結束長達數月的曲折談判，雷石東 (Redstone) 家族也將放棄對這家傳奇電影製片廠和媒體公司的控制。派拉蒙特別委員會周日同意合併。幾天前派拉蒙控股股東雷石東旗下的 National Amusements 再次與 Skydance 達成初步協議。幾周前的交易被叫停。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：