禮來斥32億美元收購腸道疾病藥物開發商Morphic

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-08 19:54

美國製藥巨擘禮來 (Eli Lilly) 周一 (8 日) 宣布，將以 32 億美元現金收購腸道疾病藥物開發商 Morphic Holding，以獲得治療發炎性腸道疾病 (Inflammatory bowel disease) 的實驗性藥物。

禮來提出每股 57 美元的收購報價，較 Morphic Holding 上一交易日收盤價有 79% 的溢價。

據了解，Morphic 的主要藥物 MORF-057 是一種口服治療藥物，正在進行潰瘍性結腸炎 (Ulcerative colitis) 病患者的兩項二期研究和克隆氏症 (Crohn"s disease) 的一項二期研究。

潰瘍性結腸炎是指免疫系統的異常反應導致結腸內壁發炎和潰瘍，進而導致腹瀉、血便和腹痛。