禮來斥32億美元收購腸道疾病藥物開發商Morphic
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-08 19:54
美國製藥巨擘禮來 (Eli Lilly) 周一 (8 日) 宣布，將以 32 億美元現金收購腸道疾病藥物開發商 Morphic Holding，以獲得治療發炎性腸道疾病 (Inflammatory bowel disease) 的實驗性藥物。
截稿前，禮來 (LLY-US) 周一盤前股價上漲 1.83%，每股暫報 914.57 美元；Morphic Holding(MORF-US) 盤前股價暴漲 76.26%，每股暫報 56.12 美元。
禮來提出每股 57 美元的收購報價，較 Morphic Holding 上一交易日收盤價有 79% 的溢價。
據了解，Morphic 的主要藥物 MORF-057 是一種口服治療藥物，正在進行潰瘍性結腸炎 (Ulcerative colitis) 病患者的兩項二期研究和克隆氏症 (Crohn"s disease) 的一項二期研究。
潰瘍性結腸炎是指免疫系統的異常反應導致結腸內壁發炎和潰瘍，進而導致腹瀉、血便和腹痛。
去年，美國食品藥物管理局 (FDA) 批准禮來的 Omvoh 用於治療成人中重度活動性潰瘍性結腸炎。該藥是禮來近十年來潛在的成長動力之一，另外兩種是其糖尿病和肥胖藥物 Mounjaro 和 Zepbound。
與此同時，亞培 (ABT-US)、輝瑞 (PFR-US) 和嬌生 (JNJ-US) 等其他製藥商也在搶食數十億美元的腸道疾病市占。
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