傳歐盟擬對Shein和Temu等中國電商廉價商品徵收關稅
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-03 19:40
根據外媒周三 (3 日) 援引知情人士消息報導，歐盟正在研究一項提案，擬對從歐盟以外的線上平台購買的低價商品徵收進口關稅，此舉將主要針對 Temu、速賣通 (AliExpress) 和 Shein 等中國零售商。
知情人士透露，歐盟目前對網購的小禮品或個人包裹免稅門檻為 150 歐元 (161 美元)，但這項政策導致從這些平台的小額進口商品激增。
知情人士稱，該提案旨在阻止這種情況，並將適用於所有非歐盟電商平台。英國《金融時報》(FT) 率先報導了這一消息。
截稿前，歐盟執委會發言人暫未回覆置評請求。
儘管各成員國是否就採取行動達成共識仍有待觀察，但這項舉措加劇針對中國企業的保護主義態勢，因為中國廉價商品威脅到當地生產商。歐盟本月將對中國電動車加徵高達 38% 的臨時關稅。
美國方面，對低價值個人包裹也有類似的免稅政策，美國國會正在審議幾項法案，這些法案將取消或降低所謂的最低門檻。
儘管如此，美國和歐洲的通貨膨脹意味著消費者對拼多多 (PDD-US) 旗下 Temu 和阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 銷售的廉價商品有很大的需求。
與此同時，中國快時尚跨境電商 Shein 的崛起奪走 Hennes & Mauritz AB 和 Inditex 旗下 Zara 等歐洲服裝零售商的市占，而亞馬遜 (AMZN-US) 正計劃推出自己的低成本線上商店。
- 如何讓AI投資組合更有效益?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨號貼文看更多
下一篇