傳歐盟擬對Shein和Temu等中國電商廉價商品徵收關稅

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-03 19:40

根據外媒周三 (3 日) 援引知情人士消息報導，歐盟正在研究一項提案，擬對從歐盟以外的線上平台購買的低價商品徵收進口關稅，此舉將主要針對 Temu、速賣通 (AliExpress) 和 Shein 等中國零售商。

知情人士透露，歐盟目前對網購的小禮品或個人包裹免稅門檻為 150 歐元 (161 美元)，但這項政策導致從這些平台的小額進口商品激增。

知情人士稱，該提案旨在阻止這種情況，並將適用於所有非歐盟電商平台。英國《金融時報》(FT) 率先報導了這一消息。

截稿前，歐盟執委會發言人暫未回覆置評請求。

儘管各成員國是否就採取行動達成共識仍有待觀察，但這項舉措加劇針對中國企業的保護主義態勢，因為中國廉價商品威脅到當地生產商。歐盟本月將對中國電動車加徵高達 38% 的臨時關稅。

美國方面，對低價值個人包裹也有類似的免稅政策，美國國會正在審議幾項法案，這些法案將取消或降低所謂的最低門檻。