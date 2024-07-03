歐元區5月PPI年減4.2% 延續下滑趨勢
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-03 19:20
歐元區消費者物價指數 (CPI) 穩步下降之際，生產者物價指數 (PPI) 也延續下滑趨勢，不過降幅略有收窄，與整體通膨走勢一致。
歐盟統計局 (Eurostat) 周三 (3 日) 公布數據顯示，歐元區 5 月 PPI 年減 4.2%，略低市場預期的年減 4.1%，不過較 4 月前值的 5.7% 降幅明顯收窄；按月來看下滑 0.2%，符合市場預期，創 2023 年 10 月以來最小降幅，4 月前值下降 1%。
觀察報告細項，5 月工業生產者中間產品價格上漲 0.1%、資本貨物價格上漲 0.1%、非耐用消費品價格上漲 0.1%、能源價格下降 1.1%、耐用消費品價格下降 0.1%。
歐盟各國中，PPI 單月降幅最大的國家是克羅埃西亞 (-4.1%、希臘(-2.9%) 和瑞典 (-1.8%)；增幅最大的國家是愛爾蘭(+7.7%)、保加利亞(+4.5%) 和愛沙尼亞(+2.1%)。
數據公布後，歐洲股市反應不大仍維持漲勢，歐元價格走勢相對平靜，兌美元日內小幅上漲。
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