歐元區5月PPI年減4.2% 延續下滑趨勢

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-03 19:20

歐元區消費者物價指數 (CPI) 穩步下降之際，生產者物價指數 (PPI) 也延續下滑趨勢，不過降幅略有收窄，與整體通膨走勢一致。

歐盟統計局 (Eurostat) 周三 (3 日) 公布數據顯示，歐元區 5 月 PPI 年減 4.2%，略低市場預期的年減 4.1%，不過較 4 月前值的 5.7% 降幅明顯收窄；按月來看下滑 0.2%，符合市場預期，創 2023 年 10 月以來最小降幅，4 月前值下降 1%。

(圖：歐盟統計局)

觀察報告細項，5 月工業生產者中間產品價格上漲 0.1%、資本貨物價格上漲 0.1%、非耐用消費品價格上漲 0.1%、能源價格下降 1.1%、耐用消費品價格下降 0.1%。