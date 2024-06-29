美6月密大消費者信心指數終值報68.2 通膨預期下滑

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-29 00:01

美國密西根大學周五 (28 日) 公布最終調查顯示，6 月消費者信心指數報 68.2，優於市場預期與初值的 65.6，仍低於 5 月終值 69.1，原因是消費者預料通膨壓力放緩，因此降幅有所收窄。

(圖：ZeroHedge)

其他數據方面，6 月消費者現況指數也升至 69.6，高於市場預期與初值的 62.5，但仍遠低 5 月終值 69.6；同月預期指數升至 69.6，高於市場預期與初值的 67.6，也高於 5 月終值 68.8。

月底消費者信心指數的改善反映出消費者預期上升，這與經濟展望略微改善和利率下調的前景有關。

至於備受矚目的通膨指標方面，6 月消費者對未來一年通膨預期終值驟降至 3.0%，低於市場預期、初值以及 5 月終值的 3.3%；五年通膨預期終值降至 3.0%，略低於市場預期與前值的 3.1%，與 5 月終值持平。

6 月密大消費者通膨預期終值雙雙下降。(圖：ZeroHedge)

與此同時，許多受訪者表示，對高油價對其財務影響的擔憂揮之不去。雖然通膨率自 20​​22 年達到高峰以來已經降溫，但雜貨等必需品價格的上漲讓美國消費者感到沮喪。消費者信心仍遠低於新冠疫情前的水準。

密西根州消費者信心數據的調查主任 Joanne Hsu 在聲明中表示：「儘管此後對高物價的擔憂持續存在，但過去兩年消費者情緒已大幅改善。與此同時，高物價的經驗是消費者情緒低於 1978 年以來歷史平均值的關鍵原因。 」