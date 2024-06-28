舊金山Fed總裁戴莉：貨幣正在發揮作用 不急著降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-28 23:28

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周五 (28 日) 表示，5 月通膨數據顯示貨幣政策正在發揮作用，不過現在要判斷何時適合降息還為時過早。她是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的委員。

美國商務部周五公布的 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數增速放緩，顯示通膨正在降溫，對 Fed 來說是樂見的進展，此前今年初的物價漲勢強逾預期，引發對貨幣政策的疑慮。

戴莉接受美媒《CNBC》採訪時說，儘管通膨每個月的降溫進展越來越清晰，但要實現 Fed 的 2% 目標可能還需要很長一段時間，這讓何時降息的討論變得更加複雜，目前得到的證據表明，貨幣政策有足夠的限制性。

她說：「很難在任何地方看不到貨幣政策的作用。我們的經濟正在放緩、支出在減速、就業市場在降溫、通膨在下滑，這就是政策的作用。」

戴莉說，Fed 將繼續依賴數據，並強調未來幾個月可能出現的各種情況。例如如果通膨的下降速度低於預期，Fed 將不得不在更長時間內維持高利率。

另一方面，她認為如果通膨像去年年底那樣下降，而勞動力市場保持不變或有所動搖，實際上可以調整政策來應對這種情況，不過現在下結論還為時過早。

Fed 青睞的通膨指標在 5 月增速全面放緩，年增幅創逾 3 年新低、月增幅創 6 個月新低，給今年 9 月降息預期提供強力支撐。

法國外貿銀行 (Natixis) 經濟學家 Christopher Hodge 在報告中寫道:「5 月的通膨數據遠低於讓 Fed 感到舒適的門檻，打破了我們自年初以來看到的一系列高通膨。 」

Fed 官員恐陷入降息的艱難辯論

儘管如此，降息的前景可能具有挑戰性。即使逐月通膨率略有上升，折合成年率符合 Fed 的 2% 目標，但去年下半年的超低通膨數據意味著，要到今年底才能看到年增數據的進展。

這可能迫使 Fed 官員陷入一場艱難的辯論，即如何決定單月數據何時提供足夠的訊號，以點燃降息的導火線，並停止在政策聲明中稱通膨「升高」。

Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 本周曾表示，她預計通膨今年將「橫盤整理」，然後在明年大幅下降。

許多決策者最近都沒有明​​確宣布何時可能降息，而是提到各種可能意味著更晚或更早做出決定的情況。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 是少數願意為可能的降息設定時間框架的官員之一，也是今年在 FOMC 有投票權的委員。他日前表示今年第四季可能需要下調聯邦基金利率。