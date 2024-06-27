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鉅亨速報

盤後速報 - 景碩(3189)下週(7月4日)除息1元，預估參考價90.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

景碩(3189-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(6月27日)收盤價91.80元計算，預估參考價為90.8元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

景碩(3189-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。近5日股價上漲0.22%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 91.80 1.00011 1.09% 0.0
2023/07/13 113.5 6.47564 5.71% 0.0
2022/07/28 149.0 4.5 3.02% 0.0
2021/08/19 172.5 1.0 0.58% 0.0
2020/08/21 69.8 1.0004 1.43% 0.0

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