盤後速報 - 景碩(3189)下週(7月4日)除息1元，預估參考價90.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
景碩(3189-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(6月27日)收盤價91.80元計算，預估參考價為90.8元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
景碩(3189-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。近5日股價上漲0.22%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|91.80
|1.00011
|1.09%
|0.0
|2023/07/13
|113.5
|6.47564
|5.71%
|0.0
|2022/07/28
|149.0
|4.5
|3.02%
|0.0
|2021/08/19
|172.5
|1.0
|0.58%
|0.0
|2020/08/21
|69.8
|1.0004
|1.43%
|0.0
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