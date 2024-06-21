〈台股盤後〉漲多調節賣壓湧出 跌152點收23253點 但周線連3紅

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-21 14:24

台股今 (21) 日台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 等權值股漲多修正，但在面板及網通概念股衝高，終場下跌 152.71 點或 0.65%，收盤報 23253.39 點，成交值爲 6281.29 億元。台股下跌修正過程中也見逢低進場的買盤出手，市場專家指出，台股呈現類股輪動格局不變，大盤以 5 日線的 23024.6 點爲多空分水嶺，目前多方仍安穩。

同時，今天的台北金融市場呈現股匯市齊跌走勢，新台幣兌美元匯價中午暫收 32.341 元，貶值 1.3 分，成交金額 6.92 億美元。

台北股市大盤今天全場都在平盤之下遊走，早盤開盤報 23193.9 點，最高 23351.17 點，終場下跌 152.71 點或 0.65%，收盤報 23253.39 點，市場成交值爲 6281.29 億元。儘管今天未能如過去 8 個交易日天天都能創創下新高點，但全周仍上漲 749 點，周線連 3 紅

護國神山台積電今天也還是全場的焦點，但在獲利了結賣壓下，台積電股價終場收在 970 元，較昨日下跌 11 元或 1.12%，成交量放大爲 8.8 萬張，個股的成交值達 854 億元；此外，今天的鴻海、聯發科 (2454-TW) 股價都收黑；整體電子股指數下跌 0.89%，占大盤成交比重達 67.23%；金融股指數上揚 0.16%，成交值占大盤成交比重 3.68%。營建股指數下跌 1.9%。

台積電 21 日開盤價 961 元，最低 960 元，最高 978 元，終場收在 970 元，較昨日下跌 11 元或 1.12%，成交量放大爲 8.8 萬張。而今天面板雙雄發威，群創 (3481-TW) 漲停以 15.6 元作收，友達 (2409-TW) 收在 18.85 元，上漲 3.86%。