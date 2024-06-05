〈台股盤後〉多方借AI盛會控盤 護國神山領軍推大盤收漲128點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-05 14:08

Computex 的 AI 盛典此刻在台北正在展出，台股則由多方控盤維持在高檔震盪，台積電 (2330-TW) 及金融股更是重要控盤的工具，在今 (5) 日加權股價指數終場指數上漲 128.26 點或 0.6%，收盤市場專家認為，台股上漲空間已經有限，但下檔也有支撐，目前將處於區間高檔區間震盪格局。

證券分析師簡伯儀則指出，現階段台股仍由多頭控盤，在指數未跌破 5 日線之前仍宜偏多操作。今天鴻海 (2317-TW) 及大立光將公布 5 月營收，台虹 (8039-TW) 召開法說會，證券分析師黃漢成說，台股上漲空間已經有限，仍將處高檔區間震盪格局，須注意上市櫃公司 5 月營收的公布。

而在匯市方面， 新台幣兌美元匯價中午暫收 32.366 元、升值 2.8 分，成交金額 5.93 億美元。

台北股市集中市場加權股價指數今天早盤開在 21385 點，最高點爲 21510.86 點，最低爲 21264.63 點，終場指數上漲 128.26 點或 0.6%，收盤報 21484.88 點，市場成交值 4009.19 億元，電子股仍是今天市場的成交重心，電子類股指數上漲 0.81%，電子股占大盤成交比重的 62%，金融股上漲 0.23%，成交值占大盤 3.42%。航運類股上漲 3.32%，占大盤成交比重達 11.98%。

權值股台積電今天盤中走強，早盤開在 841 元，最高 857 元，最低 835 元，股價收盤報 854 元，今天台積電上漲 15 元或 1.79%，成交量 3.19 萬張。鴻海 (2317-TW） 收盤上漲 4.5 元 2.63%，收盤報 175.5 元，大立光 (3008-TW) 收盤上漲 35 元或 1.53%，收盤價報 2330 元。