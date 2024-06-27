盤後速報 - 港建(3093)下週(7月4日)除息1.8元，預估參考價32.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
港建(3093-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(6月27日)收盤價34.30元計算，預估參考價為32.5元，息值合計為1.8元，股息殖利率5.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
港建(3093-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為印刷電路板設備之銷售代理及售後服務。半導體封裝及電子組裝設備之銷售代理及售後服務。CD-R/DVD設備之銷售代理及售後服務。近5日股價上漲9.92%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|34.30
|1.8
|5.25%
|0.0
|2023/07/04
|38.45
|3.0
|7.8%
|0.0
|2022/06/30
|122.5
|6.3
|5.14%
|0.0
|2021/08/25
|78.1
|4.2
|5.38%
|0.0
|2020/07/07
|30.55
|1.6
|5.24%
|0.0
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