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鉅亨速報

盤後速報 - 港建(3093)下週(7月4日)除息1.8元，預估參考價32.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

港建(3093-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(6月27日)收盤價34.30元計算，預估參考價為32.5元，息值合計為1.8元，股息殖利率5.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

港建(3093-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為印刷電路板設備之銷售代理及售後服務。半導體封裝及電子組裝設備之銷售代理及售後服務。CD-R/DVD設備之銷售代理及售後服務。近5日股價上漲9.92%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 34.30 1.8 5.25% 0.0
2023/07/04 38.45 3.0 7.8% 0.0
2022/06/30 122.5 6.3 5.14% 0.0
2021/08/25 78.1 4.2 5.38% 0.0
2020/07/07 30.55 1.6 5.24% 0.0

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