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〈台股盤後〉AI打上蘋果光 台積電衝破900元 收漲256點創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-12 14:19

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〈台股盤後〉AI打上蘋果光 台積電衝破900元 收漲256點創新高。(鉅亨網記者張欽發攝)

在台北 Computex 的 AI 盛典過後，今 (12) 日蘋果概念股衝高再引導台股改寫歷史新高， 台積電 (2330-TW) 也還是全場的焦點，台股盤中高達 22094.94 創新高，收盤報 22048.96 點，創新高，大漲 256.84 點或 1.18%，成交值 4475.48 億元。

台積電 12 日盤中最高 914 元，收盤報 909 元，上漲 26 元或 2.94%，對大盤指數的貢獻也達 200.6 點。同時，盤中電子股成交比重占大盤 62.57%，電子股指數終場上漲 23.44 點或 2.04%。

台北股市集中市場加權股價指數今天早盤開在 21841.81 點，盤中最低點也是 開盤的 21841.81 點，盤中最高高達 22094.94 創新高，收盤報 22048.96 點，也創收盤新高，終場大漲 256.84 點或 1.18%，成交值 4475.48 億元。

在匯市方面，12 日新台幣兌美元匯價中午暫收平盤 32.395 元，成交金額 5.29 億美元。

台股今天大打蘋果光，除台積電大漲外，大立光 (3008-TW) 收盤更大漲 145 元或 6.55%，收盤價報 2360 元。而同屬蘋果供應鏈的玉晶光 (3406-TW) 收盤大張 46 元 8.44%，收盤價報 591 元。

今天台股由電子股領軍，證券分析師黃漢成指出，台股指數在今天由台積電領軍創新高之後，預料再漲的漲幅已經有限，留意機器概念股、蘋果概念股及 5 月營收表現突出的個股。

AI 伺服器散熱超眾 (6230-TW) 尾盤急拉收紅、雙鴻 (3324-TW) 出現漲不動的走勢，雙鴻並以下跌 8 元 或 1.02% 作收，AI 伺服器概念的廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW) 收小紅、英業達 (2356-TW 收小紅。

同時，今天貨櫃航運股有萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 長榮 (2603-TW) 同步跳水收黑。

製鞋大廠來億 - KY(6890-TW) 今日以每股 85 元掛牌上市。國內製鞋相關類股再添生力軍，也成為製業走出營運谷底的受惠者，來億 - KY 今天收盤 184 元，漲 99 元或 116.47%，股價也超越豐泰 (9910-TW) 成為製鞋廠股王。豐泰收盤小張 0.5 元，至於寶成 (9904-TW)、志強 - KY(6768-TW) 及鈺齊 - KY(9802-TW) 都收黑。

ABF 概念股欣興 (3037-TW) 收盤上漲 3 元收在 185.5 元、南電 (8046-TW) 收平盤景碩 (3189-TW) 走勢偏弱，收盤下跌 1.2 元或 1.3%。

 

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長榮191.5-3.04%
來億-KY184116.47%
豐泰160.50.31%
寶成36.55-1.88%
志強-KY94.7-0.32%
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