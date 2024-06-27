search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 茂訊(3213)下週(7月4日)除息5.4元，預估參考價106.6元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

茂訊(3213-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.4元。

以今日(6月27日)收盤價112.00元計算，預估參考價為106.6元，息值合計為5.4元，股息殖利率4.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

茂訊(3213-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為各式電腦軟硬體之研究設計規劃製作銷售(特許業務除外)。各式電腦零組件之研究銷售。電腦主機及週邊設備零組件之製造加工及買賣業務。近5日股價下跌0.88%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 112.00 5.4 4.82% 0.0
2023/07/06 59.7 3.6 6.03% 0.0
2022/06/27 47.75 3.7 7.75% 0.0
2021/08/02 62.8 4.5 7.17% 0.0
2020/07/07 52.2 4.2 8.05% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22905.98-0.35%
茂訊112-0.44%

相關權證

加權指數法興 槓桿4.83
加權指數法興 槓桿0.02

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty