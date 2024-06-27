盤後速報 - 茂訊(3213)下週(7月4日)除息5.4元，預估參考價106.6元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
茂訊(3213-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.4元。
以今日(6月27日)收盤價112.00元計算，預估參考價為106.6元，息值合計為5.4元，股息殖利率4.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
茂訊(3213-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為各式電腦軟硬體之研究設計規劃製作銷售(特許業務除外)。各式電腦零組件之研究銷售。電腦主機及週邊設備零組件之製造加工及買賣業務。近5日股價下跌0.88%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|112.00
|5.4
|4.82%
|0.0
|2023/07/06
|59.7
|3.6
|6.03%
|0.0
|2022/06/27
|47.75
|3.7
|7.75%
|0.0
|2021/08/02
|62.8
|4.5
|7.17%
|0.0
|2020/07/07
|52.2
|4.2
|8.05%
|0.0
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