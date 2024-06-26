鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至3.72元，預估目標價為100元
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.74元下修至3.72元，其中最高估值6.4元，最低估值2.9元，預估目標價為100元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.4(6.4)
|9.61
|13.27
|最低值
|2.9(2.9)
|4.4
|5.97
|平均值
|4(4.1)
|6.78
|9.88
|中位數
|3.72(3.74)
|6.53
|10.15
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|33,173,090
|40,933,330
|51,245,410
|最低值
|31,681,000
|36,404,550
|39,794,790
|平均值
|32,553,460
|38,638,220
|44,520,620
|中位數
|32,624,630
|38,874,400
|43,521,130
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.11
|15.47
|8.56
|1.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,832,187
|41,626,486
|35,672,763
|27,098,474
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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