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鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至3.72元，預估目標價為100元

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 12:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.74元下修至3.72元，其中最高估值6.4元，最低估值2.9元，預估目標價為100元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.4(6.4)9.6113.27
最低值2.9(2.9)4.45.97
平均值4(4.1)6.789.88
中位數3.72(3.74)6.5310.15

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值33,173,09040,933,33051,245,410
最低值31,681,00036,404,55039,794,790
平均值32,553,46038,638,22044,520,620
中位數32,624,63038,874,40043,521,130

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.1115.478.561.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,832,18741,626,48635,672,76327,098,474

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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