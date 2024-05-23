〈台積技術論壇〉侯永清：2030年半導體產值1兆美元 晶圓代工占25%

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-05-23 11:56

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (23) 日舉辦技術論壇，歐亞業務資深副總暨副共同營運長侯永清表示，進入 2030 年，整體半導體 (含記憶體) 產值會達 1 兆美元，其中，晶圓代工產值 2500 億美元，年複合成長率 (CAGR)11%，

侯永清指出，AI 正快速改變大家的生活，加速產業創新與避免資源浪費，現在正進入一個由 AI 賦能的世界，對半導體產業的蓬勃發展將是一個最好的時機。

回顧 2023 年，侯永清認為，去年是蠻挑戰的一年，大家都經歷半導體非常少見的庫存調整期，但現在好庫存調整已大致告一段落，整體來看，今年整體半導體在各個面向開始進入復甦狀態，在不同的應用復甦的腳步有些不同。

細分各應用，侯永清指出，AI 需求非常的強勁，手機跟 PC 也已經開始緩慢復甦中，但是在車用與工控需求仍稍微疲軟。

其中，AI 持續往前推動當中，尤其 AI 加速器需求非常強勁，與去年相比，今年成長大概 2.5 倍；PC 市場去年大幅修正，今年會有 1-3% 成長；手機經歷兩年衰退，今年會成長 1-3%；車用今年需求疲軟，業績估衰退 1-3%；IoT 還是成長 7-9%，但相較過往年增幅 20% 是呈現下滑。

侯永清預期，半導體產業不含記憶體今年年增 10%，全球晶圓代工產業受惠 AI 驅動，先進製程需求相當強勁，但在特殊製程與成熟製程需求相對疲軟，綜合以上因素，晶圓代工產業年增 15-20%。

展望今年，侯永清認為，整體半導體 (含記憶體) 產值會達 6500 億美元，其中，晶圓代工產值 1500 億美元，支持電子裝置產業 2 兆美元以及資訊科技 9 兆美元，支撐全球 GDP 110 兆美元。

進入 2030 年，侯永清預期，整體半導體 (含記憶體) 產值會達 1 兆美元，其中，晶圓代工產值 2500 億美元，支持電子裝置產業從 2 兆美元提升至 3 兆美元，也帶動資訊科技產值從 9 兆美元提升至 12 兆美元，推升全球 GDP 達 145 兆美元。