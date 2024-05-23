緯穎總座張順來因健康因素卸任 由林威遠接任

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-23 09:51

緯創 (3231-TW) 旗下緯穎 (6669-TW) 今 (23) 日凌晨宣布人事異動，緯穎總經理暨執行長張順來因健康因素，將轉任 Technology Advisor。緯穎也將新聘林威遠擔任總經理，此人事異動案將於 6 月 1 日生效。

緯穎對於張順來從緯穎成立至今的貢獻表達感謝，並指出張順來卸任後，未來仍為公司董事會成員，擔任董事一職。轉任 Technology Advisor 後，將持續協助產品技術的開發，並支持緯穎在技術上的創新。

緯穎說明，新任的總經理林威遠原為緯創資通企業暨網通產品事業群總經理，擁有美國俄亥俄州萊特州立大學 MBA 學位，在 IT 產業擁有超過 30 年經驗。加入緯穎前，在緯創資通歷任多項管理職務，並成功領導跨國多功能團隊。

此外，林威遠擁有豐富的伺服器與 AI 相關產業經驗，同時具有產品開發、銷售、供應鏈管理、客戶服務等跨領域專業背景。具備扎實的產業專業與卓越的宏觀視野，將帶領緯穎在雲端伺服器產業持續茁壯。